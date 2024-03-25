Dünya devinden bir hamle daha! Siparişler azaldı, yüzlerce çalışanını işten çıkarıyor

İsveç merkezli telekomünikasyon devi Ericsson, küresel maliyeti düşürme planının bir parçası olarak personel sayısında azalmaya gidiyor. 2023 yılının başında atılan adımın ardından dünya devinden bir hamle daha geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, kritik olan yatırımların sürdürüleceği ancak küresel maliyetleri düşürme planlarının devamlığı için 1200 kişinin içten çıkarılacağı duyuruldu.

SENDİKALARLA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Faaliyetlerde verimliliği artırmaya yönelik girişimlerin 2024 yılı boyunca süreceği vurgulanan açıklamada, “Süregelen küresel girişimlerin bir parçası olarak Ericsson, İsveç'te yaklaşık 1200 kişiyi işten çıkaracak. Şirket, sendikalarla görüşmelere başlamıştır” ifadesine yer verildi.

Öte yandan açıklamada, 2024 yılında sipariş hacimlerinde düşüş beklendiği de belirtildi. Bu düşüşün ana nedenleri olarak ise 'zor mobil ağ pazarı' ve 'müşterilerin temkinli davranması' gösterildi.

1400 ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

Şirket, 2023 başında da maliyetleri düşürme planının bir parçası olarak dünya çapında 8 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuş ve bu kapsamda İsveç'te 1400 çalışanın işine son verilmişti.