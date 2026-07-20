Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya olurken, turnuvaya katılmayan Çin ise milyarlarca dolarlık kazanç elde etti. Turnuva boyunca forma, spor ekipmanı, lisanslı ürünler ile reklam ve sponsorluk gelirlerinden 8 ila 12 milyar dolarlık ek ihracat geliri elde eden Çin, organizasyonun ekonomik açıdan en çok kazanan ülkelerinden biri oldu.

Dünya Kupası bitti fakat etkisi hala devam ediyor. Düzenlendiği şehirlerin ve ülkelerin ekonomisine büyük katkı sağlayan bu turnuvanın küresel ekonomiye etkisi de oldukça büyük. Ancak elde edilen gelirler yalnızca maçların oynandığı ülkeler ve şehirlerle sınırlı kalmıyor.

EK İHRACAT GELİRİNİN 8 İLA 12 MİLYAR DOLAR ARASINDA

Örneğin Çin, Dünya Kupası'na katılmamasına rağmen turnuvanın en büyük ekonomik kazananlarından biri oldu. Dünya Kupası döneminde forma, spor ekipmanı, lisanslı ürünler ile reklam ve sponsorluk faaliyetlerinden elde edilen ek ihracat gelirinin 8 ila 12 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Ucuz üretimiyle öne çıkan Çin'de, özellikle Arjantin'in başarılı performansının ardından Arjantin formalarına yönelik siparişler hızla artarken, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe ve Erling Haaland'ın formaları en çok talep gören ürünler arasında yer aldı. Dünya Kupası'nda kullanılan birçok ekipman da Çin'de üretildi.

Çin Gümrük İdaresi verilerine göre ülkenin ihracatı haziran ayında yıllık bazda yüzde 27 artarken, spor malzemeleri sektörü bu yükselişe önemli katkı sağladı. Yılın ilk yarısında spor ekipmanları ihracatı 67,53 milyar yuana ulaşırken, Çin küresel spor malzemeleri ihracatındaki yüzde 40'ın üzerindeki payıyla liderliğini korudu.

Dünya Kupasını İspanya aldı parayı Çin kazandı! 12 milyar dolarlık gelir

ÇİN ÖNEMLİ BİR TANITIM FIRSATI YAKALADI

Çin pazarında faaliyet gösteren Hisense ve Mengniu gibi markalar, Dünya Kupası'ndaki saha kenarı reklamları sayesinde önemli bir tanıtım fırsatı yakaladı. Çin merkezli teknoloji ve gıda şirketleri, küresel spor organizasyonlarına yaptıkları sponsorluklarla uluslararası görünürlüklerini artırmaya devam ediyor. Tüketici elektroniği alanında televizyon, beyaz eşya ve akıllı ev teknolojileriyle öne çıkan Hisense ile süt ve süt ürünleri sektörünün en büyük üreticileri arasında yer alan Mengniu gibi markalar, böylelikle küresel ticaretlerini önemli ölçüde tanıtma fırsatı yakaladı. Google verilerine göre "Mengniu" aramalarında yüzde 5 bini aşan artış yaşandı.

Uzmanlar, Çinli şirketlerin Dünya Kupası'nı yalnızca satışlarını artırmak için değil, küresel marka bilinirliğini güçlendirmek amacıyla da değerlendirdiğini ifade etti. Turnuvanın ardından futbol temalı ürünlere olan talebin azalması beklenirken, üreticiler yeni sezon ve Cadılar Bayramı ürünlerine yönelmeye hazırlanıyor.

Dünya Kupasını İspanya aldı parayı Çin kazandı! 12 milyar dolarlık gelir

Sektör analizlerine göre Dünya Kupası döneminde forma, spor ekipmanı, lisanslı ürünler ile reklam ve sponsorluk faaliyetlerinden elde edilen ek ihracat gelirinin 8 ila 12 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Böylece Çin, turnuvada sahada yer almasa da üretim gücü ve ihracat kapasitesiyle Dünya Kupası'nın ekonomik kazananları arasında yer aldı.

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