İstihdamı Koruma Programı 3 yıla çıktı! 187,5 milyar liralık destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstihdamı Koruma Destek Programı'nın süresinin 3 yıla çıkarıldığını belirterek, 2026-2028 döneminde imalat sektörüne toplam 187,5 milyar liralık destek sağlanacağını açıkladı.
- İstihdamı Koruma Destek Programı ile imalat sektöründe 1 milyon 394 bin 651 sigortalıya nisan, mayıs, haziran ve temmuzda yaklaşık 8,9 milyar lira destek verildi.
- İstihdamını koruyan işletmelere yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlanacak.
- Destek programının süresi 3 yıla çıkarılarak 2026-2028 arasında 187,5 milyar lira imalat sektörünün kullanımına sunulacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, imalat sanayisinin üretim gücünü ve istihdamını artırmak, çalışanların emeğini korumak için destek programlarını sürdürdükleri belirtti.
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İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında, imalat sektöründe çalışan 1 milyon 394 bin 651 sigortalı için nisan, mayıs, haziran ve temmuzda yaklaşık 8,9 milyar lira destek sağladıklarını bildiren Işıkhan, şunları kaydetti:
"Bu uygulamamızla istihdamını koruyan işletmelerimize yıl sonuna kadar toplam 51 milyar lira destek sağlayacağız. Attığımız yeni adımla birlikte programımızın süresini 3 yıla çıkarıyoruz. 2026-2028 arasında toplam 187,5 milyar lirayı imalat sektörümüzün kullanımına sunacağız. Emeği ve üretimi merkeze alan politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."