ABD'li yatırım bankası JP Morgan, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük bankası, Türkiye’deki faaliyetlerini genişletmeyi masaya yatırdı. Dev banka bu kapsamda Türkiye pazarını yakın takibe aldı.

ABD'li banka JPMorgan, Ortadoğu ve Avrupa'daki orta ölçekli şirketlerle daha fazla iş yapma ve büyümeye yönelik stratejisi kapsamında Dubai'deki faaliyetlerini genişletirken, Türkiye ile ilgili de önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

TÜRKİYE PAZARINI YAKINDAN İZLİYOR

Dev banka, Türkiye'deki varlığını artırma seçeneğini gündeme aldı. Banka, bölgedeki orta ölçekli şirketlerle daha fazla çalışmayı hedefleyen bu plan kapsamında Türkiye pazarını yakından izliyor.

Dünyanın en büyük bankasından Türkiye kararı! Yakın takibe aldılar

JPMorgan'ın Londra merkezli, Avrupa-Ortadoğu-Afrika bölgesinden sorumlu kurumsal bankacılık eş başkanı Stefan Povaly, Reuters'a yaptığı değerlendirmede "Dünya genelinde orta ölçekli şirketlere yönelik faaliyetleri genişletme eğilimi var" ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'YE İLGİ ARTABİLİR

JPMorgan Türkiye'de daha fazla orta ölçekli şirketi kapsama alanına almayı değerlendirme sürecinin ilk aşamalarında bulunuyor. Povaly, ilerleyen dönemde Türkiye operasyonlarına bu alanda uzman bankacılar dahil edilebileceğine işaret ederek, bankanın bölgeye yönelik ilgisinin artırılabileceğini söyledi.

MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası