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e-Atık getirene internet hediye 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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e-Atık getirene internet hediye 
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dijital ve yeşil dönüşüm için çalışmalarını sürdüren Vodafone projelerine bir yenisini daha ekledi.

Ekonomi Servisi -  WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Dünya İçin Lazım” projesiyle e-Atıklar geri dönüştürülerek geliri eğitime bağışlanacak. Proje kapsamında önümüzdeki bir yılda 15 ton e-Atığın geri dönüştürülmesi hedeflenirken, ayrıca 81 ilde 60 bin kişiye doğa eğitimi verilecek.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, dünyadaki atıkların yüzde 1’inin e-Atıklarından oluştuğunu belirterek, “Ancak en tehlikeli atıkların yüzde 70’ini de e-Atıklar oluşturuyor. Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre, e-Atık miktarının 2050 yılında 120 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bunun ekonomik değeri ise 62,5 milyar dolar. ‘Dünya İçin Lazım’ projesiyle e-Atıkları dönüştürerek doğamızın korunmasına katkıda bulunmak, e-Atık dönüşümü sayesinde doğa bilinci gelişen bir topluluğun oluşmasını sağlamak, vereceğimiz sürdürülebilirlik eğitimleriyle bu toplulukları büyütmek istiyoruz. Bu topluluklar da kendi içinde doğa bilinci yüksek ve bu bilinci etrafa yayan elçiler yetiştirecek. Bu anlayışla, 60 bin kişiye doğa eğitimi vereceğiz ve içlerinden proje elçileri seçeceğiz. 81 ilde yürüteceğimiz projede tüm mağazalarımız ve ekosistemimiz aynı zamanda gezegenimiz için birer iyilik merkezine dönüşecek. Herkesi ‘Dünya İçin Lazım’ demeye ve e-Atıklarını dönüştürmeye davet ediyoruz” dedi. 

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Proje kapsamında ücretsiz kargo aracılığıyla toplanacak e-Atıklar Ouno firması tarafından geri dönüştürülecek. Vodafone müşterileri, atıklarını online kanallardan ya da mağazalardan teslim edebilecek. Online kanalı kullanmak isteyenler, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden e-Atık başvuru formunu dolduracak. Bu formda atık türü ve teslimat noktası (mağazaya veya kargo firmasına teslim) bilgilerini girecekler. Dilerlerse, mağazalardan da aynı başvuruyu gerçekleştirebilecekler. Mağazalarda bulunan QR kodunu okutarak kampanyaya katılabilecekler. Vodafone müşterilerine, gönderdikleri e-Atıklar karşılığında bir teşekkür hediyesi olarak 5 gün geçerli 5 GB mobil internet hediye edilecek. Kampanyadan her ay bir defa faydalanmak mümkün olacak. Buradan elde edilen gelir ise çocuklar için doğa eğitimine dönüştürülecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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