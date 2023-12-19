e-Devlet’le 587 milyon dolar tasarruf

19 Aralık 2023 07:51 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 07:53

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet Kapısı’nın 22 hizmetle başlayan yolculuğunda, 15’inci yılda 7 bin 651 hizmetle devam edildiğini belirterek “türkiye.gov.tr, bugün 64 milyon 122 bin 503 kullanıcı sayısına ulaşmıştır” dedi. e-Devlet Kapısı’nın TÜRKSAT tarafından kurulduğunu hatırlatan Uraloğlu, e-Devlet’in zamandan tasarruf sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini ve kamu hizmetlerinden memnuniyetini artırdığını söyledi ve “Bugün 1022 kuruma ait 7 bin 651 işleme ve 65 milyon 503 kullanıcı sayısına ulaştı” dedi.

AYDA 120 MİLYON GİRİŞ

Bakan Uraloğlu, ayda 120 milyon kişi tarafından kullanılan e-Devlet kapısının sadece bu yıl 138 milyon dolar tasarruf sağladığını, 15 yılda sağlanan tasarrufun 587 milyon doların üzerine çıktığını söylediği açıklamasında sosyal güvenlik hizmetlerinden öğrenci işlerine kadar binlerce hizmetin kullanıldığını, öğrencilerin evinden dahi çıkmadan üniversite kaydı yaptırabildiğini söyledi. Uraloğlu “e-Devlet kapısına bu yıl 4 milyar 66 milyon defa girildi. Yüzde 26,4 ile en fazla SGK işlemleri yapıldı. Ne zaman emekli olurum diye soranlar, noter sorgulamaları gibi işlemler de ilk sıralarda yer aldı” dedi.

TOGG’LA 212 BİN KEZ E-DEVLET

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, yerli otomobil Togg üzerinden e-devlete giriş yapıldığını, haziran 2023’ten bu yana Togg’lar üzerinden e-Devlet’e 212 bin 884 giriş yapıldığını ifade etti.