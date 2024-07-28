Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > e-Ticaret’e AB standardı geliyor! Küçük işletmeler ezdirilmeyecek

e-Ticaret’e AB standardı geliyor! Küçük işletmeler ezdirilmeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
e-Ticaret’e AB standardı geliyor! Küçük işletmeler ezdirilmeyecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye, AB’de uygulamaya giren ‘‘Dijital Pazarlar Yasası’na uyum kapsamında çalışmalara başladı. Yasayla dijital pazarlarda kuralların büyük teşebbüsler tarafından belirlenmesinin önüne geçilmesi, pazar yerlerinde satış yapan işletmelerin mağduriyetinin giderilmesi ve KOBİ’lerin korunması amaçlanıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - e-Ticaret’te haksız rekabet ve adaletsizliklere karşı yeni tedbirler alınıyor. AB Konseyi’nin kabul ettiği yasa doğrultusunda AB ülkelerinde geçen yıl uygulamaya giren Digital Markets Act yasasına (Dijital Pazarlar Yasası) uyum kapmasında Türkiye’de de hazırlık yapılıyor.

Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı nezdinde bir taslak çalışması başlatıldı. TBMM Sanayi Komisyonunda geçtiğimiz günlerde e-Ticaret'le ilgili teklifin görüşmelerinde e-Ticaret pazar yerlerinde ürünlerini satan küçük işletmelerin maruz kaldığı haksız uygulamalar gündeme getirildi.

Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanlığının Dijital Pazarlar Yasası konusunda taslak hazırladığını, önümüzdeki süreçte hâkim pazar oyuncuları ile ilgili bir düzenleme yapılacağını kaydetti. Varank, yeni düzenlemenin rekabet açısından da ciddi katkılar sağlayacağına da dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de “Önümüzdeki süreçte Rekabeti Koruma Kanunu üzerine bir çalışma var. Özellikle dijital platformların işleyiş süreçlerinde rekabetin uygun şekilde tesis edilmesi ve korunması noktasında önemli bir teklif. Önümüzdeki aylarda Meclis'imize getireceğiz” dedi.

BÜYÜKLERE KARŞI KORUMA SAĞLANACAK

Ticaret Bakanlığının yaptığı çalışma, AB’de uygulamaya giren ‘Digital Markets Act’ yasasına uyum amacıyla Türkiye’de, dijital pazarlarda rekabetin bozulmasını önleyecek yeni adımları içerecek. Taslak ile dijital pazarlardaki hakim oyunculara yeni kurallar getirilmesi hedefleniyor. Dijital pazarlardaki ticaret kurallarının birkaç büyük teşebbüs tarafından belirlenmesinin önüne geçilmesi; pazar yerlerinde satış yapan işletmelerin mağdur olmasının engellenmesi ve dijital pazarlardaki rekabette haksızlıkların yaşanmamasına yönelik kurallar belirlenecek. Yeni taslak ile, küresel çapta faaliyet gösteren ve diğer şirketleri piyasadan dışlama gücüne sahip olan e-Ticaret platformlarına karşı bir anlamda küçük ve orta ölçekli işletmelerin korunması amaçlanıyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yedieminde memur soygunu! Hacizli araçları sahte belgelerle satmışlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi - EkonomiKanun teklifi Meclis'te kabul edildiMemurlara ikramiye müjdesi! Bakan Işıkhan duyurdu: Meclis'ten geçti - EkonomiMemurlara toplu sözleşme ikramiyesi TBMM'de kabul edildiBitcoin, altından da kıymetli olacak! Trump'tan kripto paraları alt üst edecek konuşma - EkonomiTrump'tan kripto paraları alt üst edecek konuşmaEn düşük emekli maaşına zam maddesi Meclis'te kabul edildi - EkonomiEn düşük emekli maaşı resmen değişti!İstanbul'da taksiye zam hazırlığı! Taksiciler yeni tarife için sıraya girdi - EkonomiTaksiciler yeni tarife için sıraya girdiPatronu servet vergisi çağrısı yapmıştı! Türkiye'nin dev şirketi SASA, geçen yıl vergi ödemedi mi? - EkonomiTürkiye'nin dev şirketi vergi ödemiyor mu?
Sonraki Haber Yükleniyor...