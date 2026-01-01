Ekmek fiyatlarıyla ilgili “2026 sonuna kadar zam yok” iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyatların ilgili bakanlıklarla yapılacak görüşmeler sonucunda belirleneceğini söyledi. Balcı, artan girdi maliyetlerine rağmen fırıncı esnafının mümkün olduğunca fiyat artışı yapmadan süreci taşımaya çalıştığını vurguladı. Ekmek fiyatlarının son yıllarda enflasyona göre makul seviyelerde seyrettiğine dikkat çekti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarıyla ilgili kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğunu söyledi. Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantının amacının ekmek fiyatı konusunda merak edilenleri gidermek ve asgari ücret artışı sonrası, son olarak ağustos ayında yapılan fiyat düzenlemesinin mevcut durumu hakkında vatandaşları doğru şekilde bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Açıklamanın yanlış yansıtıldığını söyleyen Balcı, “2026’nın sonuna kadar zam yok” veya “8’inci aya kadar zam yok” şeklinde ifadeler kullanmadıklarının altını çizdi. Açıklamalarında, fiyatların bakanlıkla yapılacak görüşmeler sonucunda belirleneceğini net bir şekilde dile getirdiklerini belirten Balcı, esnafın dayanabildiği sürece bu süreci sürdüreceğini, gerekirse ocak ayı sonuna, hatta şubat ayına kadar fiyat artışı olmadan devam etmeye çalışacaklarını ifade etti.

Bugüne kadar ekmek fiyatlarıyla ilgili tüm kararları Ticaret Bakanlığı ile istişare ederek aldıklarını vurgulayan Balcı, fırıncı esnafının endişe etmemesi gerektiğini belirtti. Halkın temel gıdası olan ekmeğin en ucuz, kaliteli ve hijyenik koşullarda üretilmesi için üzerlerine düşeni yaptıklarını ifade eden Balcı, fırıncıların her dönemde fedakârlık gösterdiğini dile getirdi.

Balcı, 2025 yılının ağustos ayında ekmek fiyatında değişiklik yapıldığını hatırlatarak, o dönemde kilogram fiyatının 75 lira olduğunu, asgari ücret artışına rağmen un fiyatının 900 liradan 1100 liraya, maya fiyatının ise 600 liradan 975 liraya yükseldiğini söyledi. Buna rağmen 2026 yılı için şu an itibarıyla ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Balcı, bundan sonraki sürecin ilgili bakanlıkla yapılacak görüşmeler sonucunda netleşeceğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığının önceki yıllarda sağladığı desteklere de değinen Balcı, 2023’te ekmek fiyatının yüzde 17,5, 2024’te ise ülke genelinde yüzde 25 oranında arttığını, 2024’ün son altı ayındaki artışların 2025’e sarkması nedeniyle geçen yıl toplamda yüzde 50’lik bir değişiklik yapıldığını anlattı. Son iki yılda ortalama artışın yüzde 37,5, son üç yılda ise yüzde 30 seviyesinde kaldığını ifade eden Balcı, ekmek fiyatlarının enflasyona göre oldukça makul seyrettiğini söyledi.

Esnafın taşıyamayacağı bir yükün altına sokulmaması gerektiğini vurgulayan Balcı, zincir marketlerin ekmek iadeleri konusunda daha dikkatli davranmaları gerektiğini, aksi halde yaptırım uygulanabileceğini belirtti.

