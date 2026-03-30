Ekonomik güven endeksi martta geriledi
Ekonomik güven endeksi, mart ayında aylık bazda yüzde 2,8 azalışla 97,9 değerine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı ve genel endeksin gerilediğini duyurdu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre şubatta 100,7 olan endeks, martta yüzde 2,8 gerileyerek 97,9 değerine indi.
TÜKETİCİ GÜVENİ DE GERİLEDİ
Tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85'e geriledi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 3,9 düşüşle 100 olarak kayıtlara geçti.
Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalışla 113,2 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2 düşüşle 113,6, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 gerileyerek 80,6 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:
|Aylar/Yıllar
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Ocak
|102,6
|99,9
|99,6
|99,7
|99,4
|Şubat
|99,7
|99,4
|99,2
|99,2
|100,7
|Mart
|96,6
|99,3
|100,4
|100,8
|97,9
|Nisan
|96
|102,8
|99,3
|96,5
|Mayıs
|98,3
|104,2
|98,4
|96,5
|Haziran
|95
|101,7
|95,9
|96,5
|Temmuz
|94,5
|99,7
|94,3
|96,1
|Ağustos
|95,1
|94,5
|93,1
|97,7
|Eylül
|95,1
|95,7
|95
|97,7
|Ekim
|98
|96,8
|98,1
|98
|Kasım
|97,7
|95,5
|97,1
|99,3
|Aralık
|98,6
|96,5
|98,8
|99,4