Eksik gün prim dezavantajı olanlara müjde! 4500-5400-7200 günle 6 sene erken emeklilik kabul edildi, işte güncel tablo

16 Ocak 2024 13:42 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 13:44

EYT sonrası erken emeklilik için büyük fırsat. SGK yeni düzenleme ile erken emekliliği bekleyenlere müjdeyi verdi. Bu düzenlemeler normal emeklilik yaşını 6 yıl öne çekme imkanı sunarak uzun yıllar çalışmış ancak emeklilik yaşını beklemek zorunda kalan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmakta. Peki kimler erken emekli olabilecek? Kimler erken emeklilikten yararlanabilecek?

YAŞ PRİM GÜN TABLOSU

o Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 31.12.2008 - 2009

o Prim Gün Sayısı: 7100

o Yaş: 60

o Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 09.09.1999 - 31.12.2008

o Prim Gün Sayısı: 7000

o Yaş: 60

o Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.11.1998 - 08.09.1999

o Prim Gün Sayısı: 5975 (25 yıl)

o Yaş: 58

o Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.05.1997 - 23.11.1998

o Prim Gün Sayısı: 5900 (25 yıl)

o Yaş: 57

o Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.11.1995 - 23.05.1997

o Prim Gün Sayısı: 5825 (25 yıl)

o Yaş: 56

o Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.05.1994 - 23.11.1995

o Prim Gün Sayısı: 5750 (25 yıl)

o Yaş: 55

o Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.11.1992 - 23.05.1994

o Prim Gün Sayısı: 5675 (25 yıl)

o Yaş: 54

o Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.05.1991 - 23.11.1992

o Prim Gün Sayısı: 5600 (25 yıl)

o Yaş: 53

o Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.11.1989 - 23.05.1991

o Prim Gün Sayısı: 5525 (25 yıl)

o Yaş: 52

o Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.05.1988 - 23.11.1989

o Prim Gün Sayısı: 5450 (25 yıl)

o Yaş: 51

o Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.05.1985 - 23.11.1986

o Prim Gün Sayısı: 5300 (25 yıl)

Düzenleme, farklı dönemlerde sigortalı olmuş kişilere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 31.12.2008 ile 2009 arasında sigortalı olanlar için 7100 gün prim ve 60 yaş şartı bulunuyor. Bu şartlar, 24.05.1985 ile 23.11.1986 arasında sigortalı olanlar için ise 5300 gün prim ve 49 yaş olarak belirlenmiş.