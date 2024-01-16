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    Eksik gün prim dezavantajı olanlara müjde! 4500-5400-7200 günle 6 sene erken emeklilik kabul edildi, işte güncel tablo

    Kaynak: Takvim / Düzenleyen:

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik fırsatlarını bekleyenlere yönelik yeni bir düzenleme üzerinde durmakta. Yeni düzenlemeye göre, belirli bir yıl aralığında sigorta girişine sahip olmaları ve belirtilen prim gün sayısını tamamlamış olanlar erken emeklilikten yararlanabilecek. Düzenlemenin şartları açıklandı. Eksik gün prim dezavantajı olanlar müjde. 4500-5400-7200 günle 6 sene erken emeklilik kabul edildi. İşte yeni düzenlemenin detayları…

    Eksik gün prim dezavantajı olanlara müjde! 4500-5400-7200 günle 6 sene erken emeklilik kabul edildi, işte güncel tablo
    Ekonomi Haberleri  / Takvim

    EYT sonrası erken emeklilik için büyük fırsat. SGK yeni düzenleme ile erken emekliliği bekleyenlere müjdeyi verdi. Bu düzenlemeler normal emeklilik yaşını 6 yıl öne çekme imkanı sunarak uzun yıllar çalışmış ancak emeklilik yaşını beklemek zorunda kalan vatandaşlar için önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmakta. Peki kimler erken emekli olabilecek? Kimler erken emeklilikten yararlanabilecek? 

    YAŞ PRİM GÜN TABLOSU

    o    Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 31.12.2008 - 2009
    o    Prim Gün Sayısı: 7100

    o    Yaş: 60
    o    Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 09.09.1999 - 31.12.2008
    o    Prim Gün Sayısı: 7000

    o    Yaş: 60

    o    Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.11.1998 - 08.09.1999
    o    Prim Gün Sayısı: 5975 (25 yıl)

    Eksik gün prim dezavantajı olanlara müjde! 4500-5400-7200 günle 6 sene erken emeklilik kabul edildi, işte güncel tablo

    o    Yaş: 58
    o    Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.05.1997 - 23.11.1998
    o    Prim Gün Sayısı: 5900 (25 yıl)

    o    Yaş: 57
    o    Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.11.1995 - 23.05.1997
    o    Prim Gün Sayısı: 5825 (25 yıl)

    o    Yaş: 56
    o    Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.05.1994 - 23.11.1995
    o    Prim Gün Sayısı: 5750 (25 yıl)

    o    Yaş: 55
    o    Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.11.1992 - 23.05.1994
    o    Prim Gün Sayısı: 5675 (25 yıl)

    o    Yaş: 54
    o    Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.05.1991 - 23.11.1992
    o    Prim Gün Sayısı: 5600 (25 yıl)

    Eksik gün prim dezavantajı olanlara müjde! 4500-5400-7200 günle 6 sene erken emeklilik kabul edildi, işte güncel tablo

    o    Yaş: 53
    o    Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.11.1989 - 23.05.1991
    o    Prim Gün Sayısı: 5525 (25 yıl)

    o    Yaş: 52
    o    Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.05.1988 - 23.11.1989
    o    Prim Gün Sayısı: 5450 (25 yıl)

    o    Yaş: 51
    o    Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: 24.05.1985 - 23.11.1986
    o    Prim Gün Sayısı: 5300 (25 yıl)

    Eksik gün prim dezavantajı olanlara müjde! 4500-5400-7200 günle 6 sene erken emeklilik kabul edildi, işte güncel tablo

    Düzenleme, farklı dönemlerde sigortalı olmuş kişilere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin, 31.12.2008 ile 2009 arasında sigortalı olanlar için 7100 gün prim ve 60 yaş şartı bulunuyor. Bu şartlar, 24.05.1985 ile 23.11.1986 arasında sigortalı olanlar için ise 5300 gün prim ve 49 yaş olarak belirlenmiş.

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Takvim
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    Haberler > Ekonomi > Eksik gün prim dezavantajı olanlara müjde! 4500-5400-7200 günle 6 sene erken emeklilik kabul edildi, işte güncel tablo
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