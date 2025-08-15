Elma fiyatında tarihi zirve! Pazarda kilosu üç haneli rakamları gördü

Zirai donun etkisi, depolama ve nakliye maliyetleri derken birçok meyve-sebze gibi elma fiyatları da uçtu, kilosu üç haneli rakamları buldu.

Pazar tezgahlarında elmanın kilogramı 200 lirayı bulurken, adet fiyatı ise 35 liraya kadar çıkıyor. Marketlerde ise kilogram fiyatı 115 lira; elmanın tanesi ise 20-25 lira arasında değişiyor.

TEK SEBEBİ HAVA KOŞULLARI DEĞİL

Star Haber'in haberine göre; elmadaki fiyat artışının tek sebebi hava koşulları yani zirai don değil. Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, uzun süre depolarda bekletilen elmaların ciddi bir maliyeti olduğunu vurguladı.

Tavşan, elmanın kasalanması, depolanması ve büyükşehirlere taşınmasının maliyetli süreçler olduğunu belirterek, “Bir elmanın en az 20-25 lira masrafı var. Bu nedenle önümüzdeki dönemde elma fiyatlarının tüketici açısından biraz daha yüksek seyretmesini bekliyoruz” dedi.