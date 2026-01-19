Yeni yılda yapılan düzenlemeyle memur emekli maaşları, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı doğrultusunda artırıldı. Emekli maaş farkları için takvim bekleniyor. Peki, 14 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?

2026 yılıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlar kesinleşti. Zamlı maaşların ardından, 14 günlük maaş farklarının ödeme tarihi milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Sürece ilişkin gözler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) çevrildi.

2026 ZAM ORANI

Yeni düzenlemeye göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19 memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme dahil yüzde 18,6 oranında maaş artışı aldı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını bugünden itibaren 28 Ocak’a kadar alacak. Memurlar ise 15 Ocak’ta yeni maaşlarını hesaplarında gördü.

Emekli maaş farkları için takvim bekleniyor! 14 günlük maaş farkları ne zaman yatacak?

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?

Memur emeklileri maaşlarını ay başında eski tutar üzerinden aldığı için, yüzde 18,6’lık artıştan kaynaklanan maaş farklarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

YASAL SÜREÇ ARDINDAN BELLİ OLACAK

En düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin yasal düzenlemenin tamamlanmasının ardından, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları da ödenecek. SGK’nın bu kapsamda ayrıntılı bir ödeme takvimi açıklaması öngörülüyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Maaş farklarının yatırılmasının ardından, Şubat ayı itibarıyla emekli maaşlarının zamlı tutarlar üzerinden düzenli şekilde ödenmesi planlanıyor. Emekliler gelişmeleri SGK’nın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden takip edebilecek.

