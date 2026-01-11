Yargıtay, milyonlarca emekliyi ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Yargıtay, emekli maaşı için konulan haczi geçersiz saydı. Gerekçe olarak ise hukukta haczin ancak takip kesinleştikten sonra yapılabileceği, eğer ikisi aynı anda yapılırsa, 'önceden verilmiş izin' gibi görüldüğü için geçerli olmadığı belirtildi.

Yargıtay, alacaklı tarafından borçlu kişi hakkında başlatılan icra takibinde borçlu kişinin aynı günde aynı dilekçede hem borcu kabul edip hem de "Mallarım üzerine haciz koyabilirsiniz" şeklindeki iznini geçersiz saydı.

Bursa’da bir borçlu vekili, alacaklı tarafından müvekkili aleyhine icra takibi yapıldığını ve ödeme emrinin tebliğe çıkarıldığını, müvekkilinin haciz korkusuyla PTT şubesine giderek tebligatı elden aldığını öğrendi.

Aynı gün icra müdürlüğüne verdiği dilekçeyle yasal sürelerden feragat ederek emekli maaşının tamamının haczedilmesine muvafakat ettiğini ancak bu muvafakatin geçersiz olduğunu belirtti. Daha sonra haczin kaldırılmasını talep etti.

HACZİN KALDIRILMASINA KARAR VERDİ

Olayda muvafakat tarihinde takibin henüz kesinleşmediği belirten ilk derece mahkemesi, takip kesinleşmeden emekli maaşından kesinti yapılmasına yönelik muvafakatin geçerli olmayacağı gerekçesiyle, emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verdi.

BÖLGE MAHKEMESİ ‘HACİZ KONULABİLİR' DEDİ

Davalı alacaklı vekili karar sonrasında istinaf başvurusunda bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi ise istinaf talebini kabul etti ve 'maaşa haciz konulabilir' dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi, borçlunun Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldığı maaşının tamamına haciz konulmasına muvafakat ettiğini bildirdi. İlk derece mahkemesi kararının kaldırılarak yeniden hüküm kurulmak suretiyle şikâyetin reddine karar verdi. Karara karşı, davacı borçlu vekili temyiz isteminde bulundu.

YARGITAY HÜKMÜ BOZDU

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi, takibin kesinleşmesinden sonra olmadığından geçersiz olduğundan bahisle Bölge Adliye Mahkemesi hükmünü bozdu. Bölge Adliye Mahkemesi, önceki karar gerekçesinin yanında borçlunun hacze ilişkin muvafakati ile takibin kesinleşmesinin aynı anda olmadığı gerekçesiyle direnme kararı verdi.

25 üyeyle toplanan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, konuya ilişkin son noktayı koydu. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, "Borçlu tarafından aynı dilekçe ile borcun kabul edilerek hacze muvafakat edilmesi, takibin kesinleşmesiyle aynı tarihte olduğundan geçersizdir" dedi. Emekli maaşına konulan haczin geçersiz olduğuna karar verildi.

