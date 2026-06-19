MHP’nin kanun teklifine göre; evi olmayan ve kirada oturan emeklilere TOKİ sosyal konutlarında öncelik verilecek. Sıfır faizli uzun vadeli finansman sağlanacak, ödeme şartları gelir ve sosyal duruma göre belirlenecek.

HABER MERKEZİ/ANKARA - MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, emeklilerin ev sahibi olabilmesi için TOKİ tarafından sıfır faizli uzun vadeli konut finansman programları geliştirilmesine yönelik kanun teklifi verdi.

MHP’nin teklifinde, Toplu Konut Kanununa ‘Emekli konutları’ başlıklı bir ek madde eklenmesi öngörülüyor. Buna göre, TOKİ tarafından yürütülecek olan sosyal konut projelerinde, adına kayıtlı tapulu konutu bulunmayan ve kirada ikamet eden emeklilere öncelik tanınacak.

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Bu kapsamda TOKİ, emeklilerin konut sahibi olabilmelerini desteklemek amacıyla, sıfır faizli uzun vadeli konut finansman programları geliştirebilecek. Hak sahibi olan emeklilerin sosyal konutlardan yararlanmalarına yönelik ödeme şartları, emekli aylıkları ve sosyal durumları dikkate alınarak belirlenecek. Emekliler için sosyal konut projelerinin finansmanı merkezî yönetim bütçesinden karşılanacak. Bu projelerin planlanmasında ve uygulanmasında, barınma maliyetlerinin yüksek olduğu bölgelere öncelik verilecek.

Emekliye sıfır faizli sosyal konut teklifi: MHP, TBMM'ye sundu

CİDDİ BARINMA PROBLEMİ VAR

Teklifin gerekçesinde, son yıllarda yaşanan, konut ve kira bedellerindeki hızlı artış sebebiyle milyonlarca emeklinin ciddi bir barınma problemi ile karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı. Gerekçede “Özellikle adına kayıtlı tapulu evi bulunmayan ve kirada yaşayan emeklilerimiz, sınırlı gelirleriyle hem temel ihtiyaçlarını karşılamakta hem de yüksek kira giderlerini ödemekte büyük güçlük çekmektedir.

Emekliye sıfır faizli sosyal konut teklifi: MHP, TBMM'ye sundu

Bu düzenleme sayesinde; emeklilerimizin barınma sorununun hafifletilmesi, kira yükünün azaltılması, sosyal refahın artırılması, yaşlı vatandaşlarımızın daha huzurlu ve güvenli hayat şartlarına kavuşması, devletin sosyal koruma yükümlülüğünün güçlendirilmesi hedeflenmektedir” dedi. Gerekçede, ayrıca söz konusu düzenlemenin, inşaat ve konut sektörüne katkı sağlayarak ekonomik hareketliliği destekleyeceği, sosyal konut üretiminin artmasına da katkıda bulunacağı belirtildi.

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