Bu yıl Ocak-Kasım döneminde Türkiye’de SUV araç satışları 586 bin 232 adet olarak gerçekleşti. Tesla Model Y, BYD Seal U ve TOGG T10X, bu kategoride ilk 3 sırada yer aldı. Firmalarda aralık ayı kampanyaları devam ederken; bu yıl otomobil severler tarafından en çok tercih edilen ilk 10 SUV modeli için fiyatlar 1,15 milyon TL’den başlıyor ve 2,55 milyon TL’ye kadar yükseliyor. İşte 2025 model SUV araçlar için son fiyatlar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl - Türkiye’de son yıllarda daha fazla tercih edilen SUV gövde yapısına sahip otomobiller 2025 yılında da yükselişini sürdürdü.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde SUV araç satışları 586 bin 232 adet olarak gerçekleşti. Böylece SUV araçların toplam satışlar içindeki payı %62,49’a ulaştı. Bu oran ile SUV’lar, en fazla tercih edilen gövde yapısına sahip araçlar olarak yoluna devam ediyor.

En çok satan 10 SUV’da fırsatlar!

EN ÇOK SATAN SUV MODELLER

2025 Ocak – Kasım döneminde Türkiye’de en çok satan ilk 10 SUV araç modeli, satış adetleri ve bu kategorideki pazar payları şöyle gerçekleşti:

1-TESLA MODEL Y: 29,955 adet (%5,11)

2-BYD SEAL U: 27,461 adet (%4,68)

3-TOGG T10X: 25,623 adet (%4,37)

4-FIAT EGEA CROSS: 24,228 adet (%4,13)

5-TOYOTA C-HR: 22,181 adet (%3,78)

6-DACIA SANDERO STEPWAY: 20,179 adet (%3,44)

7-VOLKSWAGEN T-ROC: 19,748 adet (%3,37)

8-PEUGEOT 2008: 19,715 adet (%3,36)

9-NISSAN QASHQAI: 19,575 adet (%3,34)

10-VOLKSWAGEN TAIGO: 17,454 adet (%2,98)

2025 İÇİN SON FIRSATLAR

Otomobil firmalarının aralık ayı kampanyalarında da son haftaya giriliyor. En çok satan SUV’lar listesindeki ilk 10 araç için aralık kampanyaları kapsamında başlangıç donanım fiyatları ise şu şekilde:

TESLA MODEL Y

-Standart 534 km Menzil: 2 milyon 349 bin 300 TL

BYD SEAL U

-EV 160 kW: 2 milyon 486 bin 750 TL

TOGG T10X

-V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 862 bin TL

FIAT EGEA CROSS

-1.4 Fire 95 HP Street Manuel Benzinli: 1 milyon 149 bin 900 TL

TOYOTA C-HR:

-1.8 Hybrid Flame e-CVT: 1 milyon 995 bin TL

DACIA SANDERO STEPWAY

-Expression Stepway TCe 90 Auto: 1 milyon 420 bin TL

VOLKSWAGEN T-ROC

-1.5 TSI 150 PS DSG Life: 2 milyon 554 bin TL

PEUGEOT 2008

ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8: 1 milyon 879 bin TL

NISSAN QASHQAI

-1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS: 1 milyon 999 bin TL

VOLKSWAGEN TAIGO

- 1.0 TSI 95 PS Manuel Life: 1 milyon 969 bin TL



