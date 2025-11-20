Araba alma hayali kuranlar “en ucuz taşıt kredisi” aramalarını hızlandırırken, haftalardır kıpırdamayan en düşük taşıt finansmanı oranı bu hafta da %3,02’de sabit kaldı. Taşıt kredilerinde 12 ay vadede yüzde 27 olan finansman yükünün 36 ay vadede yüzde 88’e kadar yükselmesi de dikkat çekti. En ucuz taşıt finansmanı hangi bankalarda? 350 bin TL finansmanın 1, 2 ve 3 yılda geri ödeme tabloları nasıl? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Araba alma hayali kuran ya da arabasının modelini yükseltmek isteyen tüketiciler “en ucuz taşıt kredisi” aramalarını hızlandırdı. Bankalarca sunulan finansman seçeneklerine bakıldığında ise haftalardır kıpırdamayan taşıt kredisi oranları için bu hafta da yeni bir indirim haberi gelmedi. En uygun araba finansmanı oranı %3,02 olarak devam ederken; tercih edilen vadeye göre taksit tutarlarında gerileme ancak toplam geri ödemede ise artış dikkat çekiyor.

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

20 Kasım 2025 itibarıyla bankalarca sunulan en ucuz taşıt kredileri:

-Albaraka: %3,02 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

-Akbank: %3,19

350 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük orana göre 350 bin TL taşıt kredisinin 1 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 350 bin TL

-Kredi Vadesi: 12 ay

-Kredi Oranı: %3,02

-Aylık taksit: 37 bin 133 TL

-Toplam geri ödeme: 445 bin 617 TL

350 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük orana göre 350 bin TL taşıt kredisinin 2 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 350 bin TL

-Kredi Vadesi: 24 ay

-Kredi Oranı: %3,02

-Aylık taksit: 22 bin 782 TL

-Toplam geri ödeme: 546 bin 780 TL

350 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

En düşük orana göre 350 bin TL taşıt kredisinin 3 yılda geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 350 bin TL

-Kredi Vadesi: 36 ay

-Kredi Oranı: %3,02

-Aylık taksit: 18 bin 321 TL

-Toplam geri ödeme: 659 bin 579 TL

DİKKAT ÇEKEN FİNANSMAN YÜKÜ

12 ay vadeli taşıt finansmanında %27,3 olan faiz yükü, 36 vadeli seçenekte %88,4 seviyesine kadar yükseliyor. Uzmanlar, gelecek dönemde faiz indirimi beklentilerine dikkat çekerek diğer tüm kredilerde olduğu gibi taşıt finansmanında da vadenin kısa tutulması gerektiğini vurguluyor.

KREDİ HACMİ GERİLİYOR

Öte yandan BDDK tarafından açıklanan verilere göre taşıt kredilerinin toplam hacmi 7 Kasım ile sona eren haftada 48,91 milyar TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde 660 milyon TL’lik gerileme yaşandı.

