Dünyaca ünlü banka ING Global, Türkiye'ye ilişkin dikkat çeken bir rapor yayınladı. Dev banka; büyüme, faiz ve enflasyon tahminlerini açıkladı. İşte detaylar...

Aralık ayı ekonomide yoğun geçecek. En önemli konu başlıklarının başında enflasyon ve faiz geliyor. TÜİK, memur ve emekli zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını 3 Aralık tarihinde, Merkez Bankası faiz kararını ise 11 Aralık tarihinde açıklayacak. Milyonlar enflasyon ve faiz kararlarını heyecanla beklerken, ING Global'den Türkiye'ye ilişkin yeni bir rapor geldi. Dev banka; büyüme, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı.

ING'NİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,8

Raporda, hem arz hem de talep göstergelerinin Türkiye ekonomisinde büyümede bir yavaşlamaya işaret ettiği belirtildi. Bankanın üçüncü çeyrek büyüme tahmini yüzde 3,8 oldu.

Enflasyon, faiz, büyüme! ING'den Türkiye için dikkat çeken tahminler

KASIM ENFLASYONU YÜZDE KAÇ GELECEK?

ING'nin enflasyon tahmini ise kasım ayı için yüzde 1,3 olarak açıklandı. Yıllık enflasyonun ise yüzde 31,6 seviyesinde oluşacağı öngörüldü.

Enflasyon, faiz, büyüme! ING'den Türkiye için dikkat çeken tahminler

ING, ARALIKTA FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Banka, kasım ayı enflasyonunun tahminlerin altında kalması halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan 100 baz puandan fazla faiz indirimi beklentilerinin güçlenebileceği değerlendirmesini yaptı.

Enflasyon, faiz, büyüme! ING'den Türkiye için dikkat çeken tahminler

FAİZ VE ENFLASYON DA SON DURUM

Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 olarak açıklanmıştı. Merkez Bankası son PPK kararında faizi 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmişti.

Editör:MESUT ŞAHİN

Haberle İlgili Daha Fazlası