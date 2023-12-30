Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    EPDK, ocak ayı elektrik tarifelerini belirledi

    2024 yılına sayılı saatler kala elektrikte tüm abone gruplarının 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak tarifeleri belirlendi.

    EPDK, ocak ayı elektrik tarifelerini belirledi
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlandı.

    TİCARETHANE VE SANAYİLERDE SABİT KALDI

    Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifesi mesken aboneleri, ticarethane ve sanayi aboneleri için sabit kaldı.

    İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 134,1070 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat 199,1154 kuruş olan rakamlarda değişikliğe gidilmedi.

    İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı 279,0395 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 370,6589 kuruş olarak sabit kaldı.

    Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının da 370,1826 kuruş olması kararlaştırıldı.

    Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 312,4942 kuruş olarak belirlendi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    EpdkElektrik
    Haberler > Ekonomi > EPDK, ocak ayı elektrik tarifelerini belirledi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    MTV'de 2024 tarifesi belli oldu - EkonomiMTV'de 2024 tarifesi belli olduBursa'da 100 gram simide zam geldi - EkonomiBursa'da 100 gram simide zam geldi1 buçuk milyon lira destekli kentsel dönüşüm müjdesinde bilinmeyen fırsatlar - Ekonomi1 buçuk milyon lira destekli kentsel dönüşüm müjdesinde bilinmeyen fırsatlarYeni asgari ücret yıl başlamadan eridi - EkonomiYeni asgari ücret yıl başlamadan eridiÇiftçiye kredi desteği Resmi Gazete'de! - EkonomiÇiftçiye kredi desteği Resmi Gazete'de!Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! - EkonomiBakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi!ESK'dan kırmızı et fiyatlarına müdahale yolda - EkonomiESK'dan kırmızı et fiyatlarına müdahale yoldaKamuya sınırlı sayıda memur alınacak - EkonomiKamuya sınırlı sayıda memur alınacakBRICS'ten çıktı, 3 ülkedeki büyükelçiliğini kapattı - EkonomiBRICS'ten çıktı, 3 ülkedeki büyükelçiliğini kapattıİslam Memiş, tahminiyle ezber bozdu! - Ekonomiİslam Memiş, tahminiyle ezber bozdu!
    Sonraki Haber Yükleniyor...