‘Estetik’ yerine ‘kurakçıl’ peyzaj! Suda yüzde 80 tasarruf mümkün

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2025 03:20 - Güncelleme: 7 Haziran 2025 03:21 - Güncelleme:

Tarım ve Orman Bakanlığı, kuraklık tehlikesine karşı su tasarrufu için ‘estetik peyzaj’ yerine ‘kurakçıl peyzaj’ uygulanmasını önerdi. Kuraklığa dayanıklı; dam koruğu, acı dam koruğu, Japon ipeği, farekulağı, yıldız halısı, ak üçgül, Cezayir menekşesi, Japon süpürgesi ve kara yosunu gibi doğal bitkilerin tercih edilmesi gerektiği ifade edildi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı, artan kuraklık tehlikesine karşı suyun daha tasarruflu kullanımı için ‘estetik peyzaj’dan vazgeçilerek ‘kurakçıl peyzaj’ uygulanması çağrısı yaptı. İlgili Haber Bakan Yumaklı üstüne basa basa uyardı: Yangın çıkmak için sebep arıyor, ateş yakmayın! Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde, Kurakçıl Peyzaj Uygulamaları Rehber Dokümanı hazırlandığını hatırlatan Bakanlık, peyzaj uygulamaları yaparken şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti: İlgili Haber Komşuda su krizi patladı! AB, Yunanistan’ı mahkemeye verdi: İki yıl süreniz var KURAKLIĞA DAYANIKLI BİTKİLER TERCİH EDİLMELİ Su tüketimi yüksek olan geniş çim yüzeyler yerine bölgenin doğal vejetasyonuna ve iklim şartlarına uyumlu, kuraklığa dayanıklı doğal bitkiler (dam koruğu, acı dam koruğu, Japon ipeği, farekulağı, yıldız halısı, ak üçgül,

Cezayir menekşesi, Japon süpürgesi, kara yosunu vb.) tercih edilmeli ve çim alan miktarı mümkün olduğunca düşük tutulmalı.

Suyu verimli kullanan sulama sistemleri tercih edilmeli. Sulama gün ağarmadan veya gün batımı sonrasında yapılmalı.

Su kullanımları ölçüm ve izleme sistemleri ile kayıt altına alınmalı. YAĞMUR SULARI YER ALTINDA DEPOLANMALI Kurakçıl peyzaj tasarımı esnasında yağmur suyu hasadı, arıtılmış atıksu gibi geleneksel olmayan su kaynakları planlanmalı, içme suyu şebekesinden sulama yapılmamalı.

Yağmur bahçeleri uygulamaları ile yağmur suları yeraltında depolanmalı.

Doğal drenaj kanalları ve uygun filtreleme ile drenaj suyun yeniden kullanılmalı.

Geçirimli yüzeyler ile peyzajdaki sert zeminlerden toplanan yağmur suları peyzaj sulamasında kullanılmalı. SENSÖRLÜ MUSLUKLAR KULLANILMALI Enerji ihtiyacı mümkün olduğunca yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmalı ve yeşil altyapı uygulamaları kurakçıl peyzaj anlayışıyla entegre edilmesi.

Peyzaj alanlarında bulunan sosyal donatılarda, sensörlü musluk, tasarruflu musluk ucu aparatı, düşük hacimli rezervuar gibi su verimliliği sağlayan ekipmanlar kullanılmalı. SUDA VE ENERJİDE TASARRUF SAĞLIYOR Kurakçıl peyzaj uygulamalarının avantajları da şöyle sıralandı:

Peyzaj alanlarında kurakçıl peyzaj düzenleme tekniklerinin kısmen uygulanması ile yüzde 20- 50, çim alanların tamamının kurakçıl peyzaja dönüştürülmesi ile de yüzde 80’e varan oranlarda su tasarruf sağlanabilir.

İyi tasarlanmış kurakçıl peyzaj, toprak erozyonunun önlenmesine ve suyun toprakta tutulmasına yardımcı olur.

Kurakçıl bitkiler yavaş büyür, daha az budama, biçme ve ilaçlama gerektirir. Daha az su ve işçilikle peyzajın sağlıklı kalması sağlanır. Bakım ve enerji maliyetlerini yarı yarıya azaltabilir.

İyi tasarlanmış kurakçıl peyzaj, eğim kontrolü ve yer örtücüler sayesinde toprak erozyonunun önlenmesine ve suyun toprakta tutulmasına yardımcı olur.

Yerli bitkilerin kullanımıyla böcekler, kuşlar ve diğer yaban hayatı desteklenir. Biyolojik çeşitlilik korunur ve yerel ekosistemler güçlenir.

Bitkiler doğal çevrelerine uyumlu olduğu için kimyasal girdi ihtiyacı azalır. Çevre kirliliği riski azaltılır.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak