Piyasalarda son dakika! FED’in faiz indirimi ve bono alımı kararının ardından dolar endeksi gerilerken, EUR/USD paritesi 1,17’yi aştı ve iki ayın zirvesine yöneldi. İç piyasada da euro, parite etkisi ile 50,22 TL’ye çıktı ve rekor seviyeyi test etti. 12 Aralık 2025 Euro fiyatında sabah saatlerinde 50,10 TL’ye yakın denge arayışı sürerken; AB para birimi bu yılki primi ile mevduat getirisine yaklaştı. Dolar ve borsayı ise açık ara geride bıraktı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda ABD Merkez Bankasının bu haftaki hamleleri fiyatlamalar üzerinde etkisini gösterirken, iç piyasada da FED kararlarının yansımaları takip ediliyor. ABD Merkez Bankası, çarşamba günü 0,25 puanlık faiz indirimine gitti. Böylece FED, üst üste üçüncü defa çeyrek puanlık faiz indirimi yapmış oldu ve politika oranını %3,5-%3,75 aralığına çekti.

FED’DEN GÜVERCİN HAMLE

Bunun piyasa tarafından beklendiğini hatırlatan analistler, “Ancak FED’in, kısa vadeli fonlama maliyetlerini düşürmek için ayda 40 milyar dolarlık Hazine bonosu almaya başlayacağını açıklaması şaşırttı. Beklenmeyen bir gelişme oldu. Piyasalarda faiz indirimine karşılık şahin tonajlı bir FED yaklaşımı öne çıkmıştı. Ancak bono alımı kararı, güvercin bir hamle oldu” şeklinde konuşuyor.

PARİTE 2 AYIN ZİRVESİNDE

Bu kararla piyasada risk iştahı arttı. Kıymetli metallerin yanı sıra borsa endeksleri yükseldi. ABD tahvil faizleri geriledi ve dolar endeksi (DXY) değer kaybetti. Salı günü en yüksek 99,31 seviyesini test eden DXY, bugünkü işlemlerde 98,35’e yakın denge arayışını sürdürüyor. Dolardaki bu güç kaybı, EUR/USD paritesinde de yükselişe destek oldu. Parite 1,1760 ile son 2 ayın en yüksek seviyelerine yöneldi.

EURO/TL REKOR KIRDI

Haftanın son işlem gününde de EUR/USD paritesinde 1,1735’e yakın denge arayışı sürerken, haftalık yükseliş %0,80 olarak gerçekleşti. Parite etkisi ile iç piyasada Euro yükselişe geçti. 50,22 TL ile rekor kıran Euro, aynı zamanda 50 TL barajını da ilk defa aştı. Bugünkü ilk işlemlerde de Euro 50,10 TL seviyesine yakın seyrediyor. Dolar ise 42,65 TL’ye yakın stabil görünümümü koruyor.

EURODA SÜRPRİZ PRİM

Bu arada iç piyasada Euro’da bu yıl dikkat çeken bir prim öne çıkıyor. Geçen yılı 36,63 TL’den tamamlayan Euro, bu yıl %36,80 gibi yüksek bir prime ulaştı. Bu prim, 11 aylık TL mevduat getirisine oldukça yaklaşırken, dolar ve borsanın (BİST 100) yıllık performansını da geride bıraktı. Dolarda yıllık prim %20 seviyesinde gerçekleşirken, BİST 100 endeksi 11 Aralık kapanışı itibarıyla %14,27 yükseldi.

