Galatasaraylı Metehan Baltacı, bahis oynadığı gerekçesiyle 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Baltacı'nın WhatsApp mesajları da ortaya çıktı. Metehan Baltacı'nın mesajları sonrası savcılık Galatasaraylı iki yıldız futbolcu hakkında daha bahis incelemesi başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında futbolcuların dijital materyallerinin incelenmesinin ardından yeni delillere ulaştı. 13 Kasım'da PFDK tarafından bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen futbolcuların isimlerini açıkladığı gün, Metehan Baltacı'nın bir WhatsApp grubunda yazdığı mesajlar ortaya çıktı.

Galatasaraylı Eren Elmalı 45 gün ve Metehan Baltacı ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı. Kendisini de PFDK'nın bahis oynayan futbolcuları açıkladığı listede gören Baltacı, futbolcu arkadaşlarının da olduğu WhatsApp grubunda PFDK listesinden bahsettiği tespit edildi.

Baltacı'nın tüm bahis sitelerine bakılacağına yönelik yazdığı bir mesaj üzerine, bir arkadaşı, "Nereye bakıyorlarmış? Misli'ye falan mı?" sorusunu sorarken Baltacı da "Ne kadar varsa" karşılığını verdi.

SAVCILIĞIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Konuşmalarda kendi maçlarına bahis oynayan futbolcuların bile olduğu yönünde sohbetine devam edildiği esnada Baltacı'nın "Akredite olan herkes paket" dediği ve devamında kullandığı küfürlü ve veryansın tonunda ettiği cümleler savcılığın dikkatini çekti.

"EREN, APO, BARIŞ'TAN SİLİP BANA EKLEDİLER"

Sabah'ta yer alan habere göre Metehan Baltacı'nın "Bende başka muhabbetler var abi. Eren, Apo, Barış'tan silip bana eklediler." yazmasının ardından bir arkadaşı ise, "Kanka şu anlık bir şey yok ama dediğin gibi baksalar topçu kalmaz" ifadeleriyle cevap verdi.

Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı

ABDÜLKERİM BARDAKÇI VE BARIŞ ALPER YILMAZ'A İNCELEME

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Baltacı'nın mesajlarına odaklandı. Baltacı'nın bahsettiği isimlerden 'Eren'in Galatasaraylı Eren Elmalı, 'Apo'nun Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakçı, 'Barış'ın ise son yıllarda yükselen bir performansla yurtdışına astronomik ücretlerle transfer olacağı yönünde geçtiğimiz transfer sezonunun gözde ismi haline gelen Barış Alper Yılmaz olduğu değerlendiriliyor. Soruşturma birimleri, PFDK'dan ceza alan Eren Elmalı'nın yanı sıra daha önce bahis skandalına adı karışmayan Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz'ı da mercek altına aldı.

