Geçen yıl hane halklarının tüketim maksatlı harcamalarının en büyük kısmını yüzde 29,3 ile konut ve kira oluşturdu. İkinci sırada yüzde 20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada yüzde 17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı. Konut ve kira harcamalarının payı 2024’te yüzde 26, ulaştırmanın payı yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içeceklerin ise yüzde 18,1 seviyesindeydi.

Türkiye genelinde geçen yıl hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 29,3 ile konut ve kira aldı. Bu oran 2024’te yüzde 26 idi. İkinci sırada yüzde 20,5 ile ulaştırma, üçüncü sırada yüzde 17,3 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları yer aldı.

2024’te ulaştırmanın payı yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içeceklerin ise yüzde 18,1 seviyesindeydi. TÜİK verilerine göre toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip alanlar ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,8 ile eğitim hizmetleri, yüzde 2,2 ile sağlık oldu. Yüksek gelirli hanelerin düşük gelirlilere göre ulaşıma üç kattan fazla pay ayırdığı belirlendi. Gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, en yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20’lik grupta yer alan hane halklarının ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı gibi) yüzde 25, konut ve kira harcamalarına yüzde 25,7, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 12,4 pay ayırdığı görüldü.

Ev bütçesinde aslan payı konut ve kiraya! Yüzde 26'dan 29,3'e çıktı

EN DÜŞÜK GELİR GRUBU YÜZDE 38,7’SİNİ HARCIYOR

En düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20’lik grupta yer alan hane halkları ise konut ve kiraya yüzde 38,7, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 29,2 ve ulaştırmaya yüzde 8,6 harcama yaptı. Temel gelir kaynağı maaş, ücret, yevmiye olan hane halkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 26,4, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 16 ve ulaştırmaya yüzde 21,9 pay ayırırken, müteşebbis geliri olan hane halklarının konut ve kiraya yüzde 25,5, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 17 ve ulaştırmaya yüzde 25,9 pay ayırdığı belirlendi.

Ev bütçesinde aslan payı konut ve kiraya! Yüzde 26'dan 29,3'e çıktı

EN BÜYÜK İSRAF TAZE MEYVE VE SEBZEDE

Hane halkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının geçen yılki dağılımına bakıldığında, tek kişilik hane halklarının konut ve kiraya yüzde 41, gıda ve alkolsüz içeceğe yüzde 14,3 ve ulaştırmaya yüzde 14,4 pay ayırdığı kayıtlara geçti. Hane halkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan hane halklarının, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 23,7, konut ve kiraya yüzde 22,4 ve ulaştırmaya yüzde 18,1 pay ayırdığı tespit edildi. Hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları incelediğinde, en büyük payı yüzde 39,7 ile taze meyve ve sebze alırken, bunu yüzde 32,5 ile ekmek, yüzde 15,1 ile süt ve süt ürünleri izledi.

Ev bütçesinde aslan payı konut ve kiraya! Yüzde 26'dan 29,3'e çıktı

BEŞ AYDA 1 MİLYON 29 BİN 771 GAYRİMENKUL SATILDI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılına hızlı başlayan gayrimenkul satışları (konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz), yıllık bazda yüzde 8,7 artışla 3,3 milyonu aşarak rekor kırmıştı. Gayrimenkul satışları bu yıla ise düşüşle başladı. Ocakta 204 bin 884, şubatta 222 bin 842, martta 200 bin 529, nisanda 234 bin 468, mayısta ise dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinin etkisiyle 167 bin 48 gayrimenkul satıldı. Gayrimenkul satışları yılın ocak-mayıs döneminde ise 2025’in aynı dönemine göre yüzde 13,9 azalarak 1 milyon 29 bin 771’e geriledi. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 196 bin 100 gayrimenkul satılmıştı. Yılın ilk beş ayı itibarıyla 2024’te 1 milyon 58 bin 840, 2023’te 1 milyon 161 bin 159, 2022’de 1 milyon 207 bin 785 satış işlemi yapılmıştı. Beş aylık verilere göre beş yılın en düşük satış rakamı gerçekleşti.



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