Ev kadınlarına emeklilik teklifi! 'Annelik desteği' uygulaması da istendi
MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, herhangi bir geliri olmayan ev kadınlarının sigorta kapsamına alınması ve primlerinin devlet tarafından ödenmesine ilişkin TBMM Başkanlığına kanun teklifi sundu.
- Kadınların aile ve toplumsal hayatta ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesi ailenin güçlenmesinin temeli olarak görülüyor.
- Teklif kapsamında çocuk yardımı tutarlarının artırılması ve 'annelik desteği' düzenlemesi yer alıyor.
- Türk vatandaşı annelere, çocukları 18 yaşını doldurana kadar her bir çocuk için net asgari ücretin dörtte biri tutarında aylık destek ödemesi yapılması isteniyor.
- 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi kurulması zorunlu hale getirilecek ve ebeveynleri bu iş yerlerinde çalışan çocuklar ücretsiz faydalanacak.
- Bu iş yerlerinde çocuk başına düşen bakımevi masrafının yarısı devlet tarafından karşılanacak, bakımevi bulunmayan iş yerlerinde ise işverenler ebeveynlere bakımevi desteği verecek.
HABER MERKEZİ - Teklifinin gerekçesinde, ailenin güçlenmesinin temel yolunun kadınların hem aile içinde hem de toplumsal hayatta ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmesinden geçtiğine dikkat çekildi.
Teklif ile çocuk yardımı tutarlarının artırılması ve ‘annelik desteği’ başlığı altında bir düzenleme de yer alıyor.
ÇOCUKLAR 18 YAŞINA GELENE KADAR SÜRECEK
Türk vatandaşı olan annelere çocukları 18 yaşını doldurana kadar aylık her bir çocuk için net asgari ücret tutarının dörtte biri destek ödemesi yapılması isteniyor.
YARISINI DEVLET KARŞILAYACAK
Teklifte, 100 ve üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinde çocuk bakımevi kurulması zorunluğu getirilmesinin yanı sıra, ebeveynleri bu iş yerlerinde çalışan çocukların buralardan ücretsiz faydalanacağına ilişkin düzenleme de bulunuyor.
Bu iş yerlerinde çocuk başına düşen bakımevi masrafının yarısının devlet tarafından karşılanacağı, çocuk bakımevi bulunmayan iş yerlerinde ise işverenlerce ebeveynlere bakımevi desteği verilmesi öngörülüyor.