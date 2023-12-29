Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Eski sistem rafa kalkıyor, kira sözleşmesinde yeni dönem

29 Aralık 2023 13:09 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 13:25

Kiralık ev ücretleri artarken son dönemde sık sık gündem olan ev sahibi-kiracı kavgalarının en büyük sebebi de fiyat anlaşmazlığı. Bazı ev sahiplerinin çok yüksek rakamlar isteyip sözleşme şartlarına uymamasına karşı yeni bir uygulama devreye giriyor. Artık tarafların kira anlaşması e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

E-KONTRAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

Eski nesil kira kontratları, e-kontrat sisteminin gelmesiyle birlikte rafa kalkacak. Bu düzenlemeyle birlikte ev sahiplerinin de kiracıların da hakları korunacak. E-kontrat, kiracı ve ev sahiplerini sık sık karşı karşıya getiren fiyat anlaşmazlığında kanıt yerine geçecek.

E-kontrat sistemiyle birlikte bir bölgedeki kiralık dairelerin fiyatları haritalandırılacak. ATV'de yer alan habere göre; Böylelikle ev sahibi ve kiracılar da, kira bedelleri ile ilgili resmi kaynaklardan bilgi alabilecek.

VERGİ KAYIPLARI DA ÖNLENECEK

Gayrimenkul uzmanı Emrah Gerek, "Kayıt altına alınacağı için artık kontratlar fiyat kontrolleri daha rahat yapılabilecek. Mülk sahipleri de sisteme girdiklerinde daha doğru fiyatlarla vergilerini hesaplayıp ödeyebilecekler. Vergi kısımları daha rahat denetlenebilecek. Bu da tabii fiyatlara yansıyacaktır. Düzenlemeden önceki sözleşmeler de yavaş yavaş bu sisteme dahil edilecek. 2024 yılının sonunda artık tamamen bütün kontratlar resmi olarak dijital ortama aktarılmış olacaklar" dedi.

'BUNUN EN BÜYÜK AVANTAJI...'

Gayrimenkul uzmanı Nilüfer Kas da, "Siz kontratı yapıyorsunuz birçok kamu kuruluşuna elden kontratınızı ibraz etmeniz gerekiyor. Sistemde olan kontratla aboneliklerini yapabileceksiniz. Aile hekiminizi değiştireceksiniz. Bunun en büyük avantajı şu olacak. Biliyorsunuz kiracı ile ev sahibi arasında en büyük uyuşmazlık kira bedellerinin belirlenmesi ve kira artış oranları ve mahkemeye gittiklerinde de o bölgedeki rayiç bedeller ile ilgili sorunlar var. Bölgesel olarak bir değerlendirmeyi göreceğiz. 2024'ten itibaren o bölgede hangi sokakta aşağı yukarı kiralamalar ne kadar üzerinden yapılmış" ifadelerini kaydetti.