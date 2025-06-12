Evlenecek gençlere müjde! İşte 5 bin liralık indirim fırsatı

Arçelik ve Beko, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Aile ve Gençlik Fonu” kapsamında yürütülen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde gençlere özel indirim kampanyası başlattı.

Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanyayla yeni evlenecek gençler, beyaz eşya, ankastre, televizyon ve iklimlendirme gibi 11 ayrı kategoride her bir ürün için 5 bin lira indirimle satın alma imkânı bulacak.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Kampanyamızla gençlerimizin ihtiyaç duydukları ürünleri daha erişilebilir hâle getiriyoruz” şeklinde konuştu.