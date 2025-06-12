Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Evlenecek gençlere müjde! İşte 5 bin liralık indirim fırsatı

Evlenecek gençlere müjde! İşte 5 bin liralık indirim fırsatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Evlenecek gençlere müjde! İşte 5 bin liralık indirim fırsatı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arçelik ve Beko, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Aile ve Gençlik Fonu” kapsamında yürütülen “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde gençlere özel indirim kampanyası başlattı.

Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanyayla yeni evlenecek gençler, beyaz eşya, ankastre, televizyon ve iklimlendirme gibi 11 ayrı kategoride her bir ürün için 5 bin lira indirimle satın alma imkânı bulacak.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Kampanyamızla gençlerimizin ihtiyaç duydukları ürünleri daha erişilebilir hâle getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Deprem fırsatçılarına 27 milyon ceza! 6.2'lik deprem onları çarptı, rezilliklerinin faturası çok ağır olduİsrail tarafından rehin tutulan AB parlamenteri Rima Hassan açlık grevine başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Deprem fırsatçılarına 27 milyon ceza! 6.2'lik deprem onları çarptı, rezilliklerinin faturası çok ağır oldu - EkonomiRezilliklerinin faturası çok ağır oldu1,5 milyar dolarlık toptan satış! 20 bin satın almacı İSTOÇ FEST için İstanbul’a geliyor - Ekonomi1,5 milyar dolarlık toptan satış! 20 bin kişi geliyorİş dünyası 19 Haziran'a kilitlendi! "Faiz indirimi şart" - Ekonomiİş dünyası 19 Haziran'a kilitlendi!Wal Street'te beklenmedik düşüş! Ticaret anlaşması ve düşük enflasyon piyasayı kurtaramadı - EkonomiWal Street'te beklenmedik düşüş!Dünya Bankası'ndan tarihi karar! Onlarca yıl sonra geldi, yeni bir dönem başlıyor - EkonomiDünya Bankası'ndan tarihi karar! Onlarca yıl sonra geldi1048’i tarlada, 1068’i bahçede! Bakanlık listeyi açıkladı, işte en çok tescil edilen türler - Ekonomi1048’i tarlada, 1068’i bahçede! İşte en çok tescil edilenler
Sonraki Haber Yükleniyor...