1048’i tarlada,1068’i bahçede! Bakanlık listeyi açıkladı, işte en çok tescil edilen türler

Tarım ve Orman Bakanlığı, bugüne kadar 1048 tarla ve 1068 bahçe bitkisi çeşidinin tescil edildiğini açıkladı. Paylaşılan listede buğdaydan fındığa, üzümden karanfile kadar birçok yerli ve milli tür yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’de tarım ve bahçecilik alanında yerli ve milli üretimi destekleyen önemli bir veri paylaştı. Bakanlık açıklamasına göre bugüne kadar 1048 tarla bitkisi ve 1068 bahçe bitkisi çeşidi olmak üzere toplamda 2116 bitki çeşidi tescil edildi.

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tescil edilen çeşitlerin ardında yıllar süren bilimsel emek ve mühendislik çalışmalarının bulunduğunu vurguladı. Paylaşımda, “Üreticinin eli toprağa değdiğinde, arkasında mühendislerimizin sabrı, bilgisi ve emeğiyle geliştirilen yerli ve milli çeşitler yer alıyor” ifadeleri kullanıldı.

EN ÇOK TESCİL EDİLEN TÜRLER AÇIKLANDI

Açıklamaya göre, 2025 yılı itibarıyla 21 farklı türde 1048 tarla bitkisi tescil edildi. Bu türler arasında buğday, arpa, ayçiçeği, nohut, pamuk, yer fıstığı, tütün ve patates gibi temel tarım ürünleri yer alıyor.

Bahçe bitkilerinde ise 8 farklı türde 1068 çeşit tescil edildi. Fındık, üzüm, zeytin, incir ve muz gibi ürünlerin yanı sıra süs bitkilerinden gül, karanfil ve kasımpatı da bu listede bulunuyor.

TARIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE VERİMLİLİK İÇİN ÖNEMLİ

Yerli tohum ve bitki çeşitlerinin tescili, tarımda dışa bağımlılığı azaltmak ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamak açısından stratejik öneme sahip.

Bakanlık, bu çeşitlerin yaygınlaştırılmasıyla hem çiftçinin gelirini artırmayı hem de iklim değişikliğine dayanıklı, yüksek verimli türlerin kullanımını teşvik etmeyi hedefliyor.