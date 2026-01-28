ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam alacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Asya tarafında Japonya hariç pozitif bir seyir izlenirken, bu akşam Fed'in alacağı para politikaları kararları ve Fed Başkanı Powell'ın yapacağı sözle yönlendirme bölge gündeminin merkezinde yer alıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı piyasalarda yakından takip ediliyor. Karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon görünümü, faiz patikası ve ekonomik projeksiyonlara ilişkin vereceği mesajların dolar, altın, borsa ve kripto piyasalarında oynaklığı artırabileceği değerlendiriliyor. Peki, FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? FED’in politika faizini saat 22.00’de açıklaması, Fed Başkanı Jerome Powell’ın ise 22.30’da basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Gün boyunca ABD’den gelecek kritik veriler de yatırımcıların radarında olacak.

FED FAİZ KARARI BEKLENTİSİ ABD Merkez Bankasının (Fed), bu hafta yapacağı yılın ilk para politikası toplantısında faizi sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, mevcut enflasyon ve istihdam dinamiklerinin Fed'i bugün beklemede tutacağını ifade etti. İstihdamın yeniden zayıfladığına veya enflasyonun yeniden hızlanmayacağına dair işaretler görülene kadar para politikasının muhtemelen daha uzun süre sıkı kalacağını belirten Sonola, bu yıl toplam iki faiz indirimi beklediklerini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise ocak ayında 84,5'e gerileyerek 2014'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.



TRUMP'IN BELİRSİZLİK İÇEREN POLİTİKALARININ ETKİSİ Analistler, avronun dolar karşısında değerlenmesinde birçok etmeninin aynı anda çalıştığını belirterek, piyasaların ABD'de faizlerin hızla düşeceğini fiyatlamasının doları zayıflatan nedenler arasında bulunduğunu aktardı. Bu nedenler arasında Trump'ın belirsizlik içeren politikalarının da yer aldığını belirten analistler, enflasyon hedeflerine ulaşan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yıl genelinde ilave faiz indirimi yapmayacağına yönelik beklentilere karşın, Fed'in yeni başkanıyla birlikte gevşeme sürecine gireceği öngörülerinin öne çıktığını ifade etti.

TRUMP "FAİZLERİ DÜŞÜRECEK BİR FED BAŞKANI" İSTİYOR Geçen yıl Beyaz Saray'da ikinci kez başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Fed'in para politikasını ve faizleri istediği kadar düşürmemesini eleştiren Trump, Powell'a yönelik de sık sık hakarete varan ifadeler kullanmıştı.



Mayısta görev süresi dolacak Powell'ın yerine geçecek ismi yakında açıklayacağını kaydeden Trump, piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren bir Fed başkanı istediğini belirtmişti. Trump, daha önce de "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." demişti.



Yeni dönem Fed başkanlığı için varlık yönetim şirketi BlackRock'ta yönetici olan Rick Rieder, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller ve eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh isimleri öne çıkıyor. Trump, adaylar arasında ismi geçen Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i ise Beyaz Saray'da tutmak istediğini söylüyor.

