TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomobil severlerin ve filoların yıllardır ilk tercihleri arasında yer alan Fiat, bu yılın 11 aylık döneminde 63 bin 839 adet anahtar teslimi ile, en çok satan 4’üncü marka oldu. Aynı dönemde toplam satışlar 938 bin 177 adet olarak gerçekleşirken, Fiat, otomobil pazarından %6,80 pay aldı.

Bu arada markanın satışlarında bu yıl, geçen yılın ocak-kasım dönemine göre gerileme yaşanıyor. 2024 yılının 11 ayında 77 bin 131 adet satışa ulaşan Fiat’ın bu yılki performansında %-17,23’lük düşüş gözlemleniyor.

YIL SONU KAMPANYASI

Fiat, yılın son ayında ise 2025 model araçlarda kampanya başlattı. 200 bin TL’lik indirimle gelen kampanya kapsamında satışa sunulan binek araçlar ve fiyatları şöyle:

Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP: 1 milyon 299 bin 900 TL

Egea Sedan Urban 1.6 M.Jet 130 HP: 1 milyon 359 bin 900 TL

Egea Sedan Lounge 1.6 M.Jet 130 HP: 1 milyon 419 bin 900 TL

OTOMATİK VİTES SEÇENEĞİ

Öte yandan otomatik vites seçeneği olarak Egea Sedan Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT modeli kampanya kapsamına alındı. Bu model için de liste fiyatı üzerinden 130.000 TL nakit indirim uygulanacağı açıklandı.

Bu arada kampanyanın sınırlı sayıda araç için geçerli olduğu ve 31 Aralık 2025 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

