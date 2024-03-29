FLO, 75 ülkede ayakları yere bastırıyor

Ayakkabı sektörünün önemli temsilcilerinden FLO, 30 ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye ve Fas’ta fabrikası bulunan şirket, moda merkezlerinden İtalya’da tasarım yapıyor, yılda 680 milyon kişiyi ağırlıyor...

CANAN ERASLAN'IN HABERİ - Ülkemizin perakende markalarından FLO Grup, yurt dışı yatırımlarına hız verdi. 30 ülkede mağazaları, 2 ülkede fabrikaları olduğunu söyleyen FLO Group Üst Yöneticisi (CEO) Yenal Gökyıldırım “300 tanesi yurt dışında olmak üzere toplam 830 mağazamız var. Kazakistan ile Fas arasındaki yaklaşık 1,5 milyar nüfusa sahip bütün coğrafyada varız. Yurt dışı mağazalarımızda satılan ürünlerin yüzde 70’i Türkiye’den gidiyor. Ciromuzun ise yüzde 30’unu yurt dışından sağlıyoruz” dedi.

E-Ticaret dâhil, mağazalarını yılda 680 milyon kişinin ziyaret ettiğini, yılda 55 milyon çif ayakkabı ile 6-7 milyon parça giyim ve aksesuar ürünü sattıklarını söyleyen Gökyıldırım “Mağazamıza giren 6 kişiden 1’i alışveriş yapıyor” bilgisini paylaştı.

ŞANLIURFA VE FAS’TA FABRİKA

Türkiye’nin en büyük ayakkabı fabrikasına sahip olduklarını, bu fabrikanın da Urfa’da bulunduğunu söyleyen Gökyıldırım “Burada 2 bin kişi çalışıyor. Dünya standardında üretim yapıyoruz. Sattığımız 55 milyon çiftin 3 milyon çiftini burada kendimiz üretiyoruz. Kalan 52 milyon çifti de 200’ün üzerindeki yerli tedarikçiden sağlıyoruz. Ayakkabı ekosistemine ve ihracatına önemli katkılar sağlıyoruz” dedi.

Ayakkabının her aşamasında olduklarını aktaran Gökyıldırım, şöyle devam etti: Üç tane tasarım merkezimiz var. Biri İstanbul’da. Laboratuvara ve modelhaneye de sahibiz. Diğer tasarım merkezlerimiz İtalya ve Çin’de. Lumberjack markasını aldıktan sonra İtalya’da ekosistemi kurduk. Avrupa modasını oradan takip ediyoruz. Çin, spor ayakkabı konusunda dünya lideri. Yıllarca dünya markalarına üretim yaparak çok ciddi know-how elde etmiş. Biz de o know-how’a yakın duruyoruz. Bir de Fas’ta üretim yapıyoruz.

YILDA 3 ÇİFT ALIYORUZ

Pandeminin tetiklediği spor ürünü talebinin artarak devam ettiğini belirten Yenal Gökyıldırım “Tüketici alışkanlıklarına baktığımız zaman tüm segmentlerde spor kategori ağırlığını gün geçtikçe artırıyor. Sneakers model ayakkabı talebi çok. Bir tüketici yılda 3 çift ayakkabı (terlik dâhil) alıyor” dedi.

ABD'DE ANLAMLI ÖDÜL

FLO Group, bölgesel stratejik lisans haklarını aldığı global arenanın en güçlü spor markalarından olan Reebok Global tarafından ‘Yılın En İyi İş Ortağı’ ödülüne layık görüldü. Yenal Gökyıldırım “Reebok gibi global bir performans markası için tasarım ve dağıtım yapma hakkını, üstelik de üretim yapma hakkını almak kolay değil ama biz bunu başararak global çapta gücümüzü ispat ettik” diye konuştu.

DÜNYA MARKALARININ 20 ÜLKEDEKİ TEMSİLCİSİ

Gökyıldırım ayrıca 20 ülkede lisans haklarına sahip oldukları Nine West, Rebook, Lotto gibi markaları Türkiye’de tasarlayıp, üretip 75 ülkeye ihraç ettiklerini de vurguladı. Türkiye, İtalya ve Çin’de tasarım ofislerin bulunduğunu söyleyen Gökyıldırım “Toplam 15 bin çalışanımızla geçen yılki ciromuz 1,4 milyar dolar. 2024 yılında 12,3 milyar TL yatırım yapmayı planlıyoruz. Teknoloji tarafında ise 519 milyon liralık yatırım planımız var. 2024 ciro hedefimiz ise büyümemizi sürdürerek 57,2 milyar TL rakamına ulaşmak” dedi.