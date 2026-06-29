Tokat'ın meşhur kirazında hasat başladı, üreticilerin yüzü güldü. Geçen yıl zirai don nedeniyle ürün alamayan üreticiler, bu sene tarlada 70 liraya satılan kirazın marketten 200 liraları bulduğunu belirtti.

Tokat'ta üretimi gerçekleştirilen Ziraat 0900 cinsi kiraz; iri meyvesi, sert dokusu ve uzun raf ömrüyle en fazla tercih edilen çeşitler arasında yer alıyor.

GEÇEN YIL VERİM ALAMADILAR

Tatlı aroması ve yüksek şeker oranıyla dikkat çeken tescilli kirazın bu yılki rekoltesi üreticilerin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz yıl ilkbaharda etkili olan zirai don nedeniyle bahçelerden neredeyse hiç ürün alamayan üreticiler, bu sezon ağaçların yeniden bol meyve vermesiyle hasada başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, özenle topladıkları kirazları kasalara yerleştirerek satışa hazırlıyor.

Geçen yıl elleri boş kalmıştı! Hasat bereketli başladı: Tarlada kilosu 70, markette 200 lira!

TARLADA KİLOSU 70 LİRADAN SATILIYOR

Üreticiler, bu yıl rekoltenin beklentileri karşıladığını ancak artan üretim maliyetleri nedeniyle bahçede kilogramı 70 liradan satılan kirazın fiyatının emeklerinin tam karşılığını vermediğini belirtti. Buna rağmen geçen yıl yaşanan ürün kaybının ardından yeniden hasat yapabilmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden üreticiler, sezonun bereketli geçmesini umut ettiklerini söyledi.

Geçen yıl elleri boş kalmıştı! Hasat bereketli başladı: Tarlada kilosu 70, markette 200 lira!

MARKETTE 200 LİRADAN SATIŞI YAPILIYOR

Kiraz hasadının 1 ay sürdüğünü söyleyen 43 yaşındaki çiftçi Ali Şanlı, "09 kirazımızın en büyük özelliği kaliteli olmasıdır. Geçen sene zaten don nedeniyle kiraz yoktu. Bu sene de çok düşük fiyatlardan satılıyor. Biz tarlada 60-70 liraya zorla satıyoruz ama marketlerde 150-200 TL arasında satılıyor. Tokat'a özgü 09 kirazımız gördüğünüz gibi iri yapılıdır. Baba mesleğini yapıyorum. Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum. 10 dönüm kiraz arazim var. Ailece hep beraber topluyoruz. Hasadı bir ay sürüyor" dedi.

Geçen yıl elleri boş kalmıştı! Hasat bereketli başladı: Tarlada kilosu 70, markette 200 lira!

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