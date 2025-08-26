Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Geçen yıl kilosu 1.200 liraydı! "Denizlerin Prensi" bu yıl bol olacak: Bu sene onun senesi

Geçen yıl kilosu 1.200 liraydı! "Denizlerin Prensi" bu yıl bol olacak: Bu sene onun senesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Geçen yıl kilosu 1.200 liraydı! &quot;Denizlerin Prensi&quot; bu yıl bol olacak: Bu sene onun senesi
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkçılar av yasağının biteceği tarihi iple çekiyor. 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyecek olan balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Geçen yıl kilosu 1.200 lira olan ve "Denizlerin Prensi" olarak bilinen lüferin bu yıl bol olacağını belirten balıkçılar, "Hamsi gözüküyor, sardalya olur, istavrit olur, çinekop, lüfer var diyorlar. Palamut zayıf. Lüfer senesi gibi gözüküyor vaziyet." dedi.

Denizlerde av yasağı nisan ayında başlamıştı. Kocaeli'de yasağın başladığı dönemden bu yana Karamürsel, Ereğli ve Bağırganlı gibi limanlara çekilen tekneler, hummalı bir bakım ve onarım sürecinden geçti. Balıkçılar, karaya çektikleri teknelerinin motor bakımlarını yapıp, gövdelerini zımparalayıp macunladı ve yosun tutmasını engelleyen özel boyalarla boyadı.

AĞLAR YENİ SEZONA HAZIR 

Tekne ve av ekipmanlarındaki tüm mekanik ve elektronik aksamlar (radar, sonar vb.) elden geçirildi. Balıkçılar, sahile serdikleri kilometrelerce uzunluktaki ağları haftalar boyunca ilmek ilmek örerek yeni sezona hazır hale getirdi.

Geçen yıl kilosu 1.200 liraydı! "Denizlerin Prensi" bu yıl bol olacak: Bu sene onun senesi - 1. Resim

"LÜFER SENESİ GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Aylar süren emeğin ardından denize açılmaya hazırlanan tecrübeli balıkçı Ahmet Bayraktar, yeni sezonla ilgili beklentilerini dile getirerek, "Cenab-ı Allah'tan hayırlı bir sezon bekliyoruz. Kazasız, belasız bir sezon diliyoruz. Allah bahtımızı açık etsin" dedi.

Denizde yaptıkları gözlemlere dayanarak bu yıl balık çeşitliliğinin olabileceğini belirten Bayraktar, "Hamsi gözüküyor, sardalya olur, istavrit olur, çinekop, lüfer var diyorlar. Palamut zayıf. Lüfer senesi gibi gözüküyor vaziyet. Hayırlısı Allah'tan" diye konuştu.

Geçen yıl kilosu 1.200 liraydı! "Denizlerin Prensi" bu yıl bol olacak: Bu sene onun senesi - 2. Resim

"BU SEZON DİĞER SEZONLARDAN FARKLI" 

Meslekte 35 yılını devirdiğini ifade eden Bayraktar, ekonomik şartların da balıkçıları zorladığını vurguladı. "Bu sezon diğer sezonlardan farklı" diyen Bayraktar, "Mazot 50 lirayı devirdi. Bir cıvata almak isteseniz 10 lira. Yaptırımlar, cezalar...Herkes işini, gücünü bırakmış balıkçılarla uğraşıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'da şoke eden gelişme! Herkes KAP bekliyordu... Ve transfer iptal oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vatandaşa dağıtılamaz mıydı? Ünlü zincir markette skandal! Kasa kasa domatesi çöpe attılar - EkonomiKasa kasa domatesi çöpe attılarBaba kız birlikte çalışıyorlar! Saatte 4 bin lira kazanıyorlar: Babamın yetişemediği yerde ben devralıyorum - EkonomiSaatte 4 bin TL kazanıyorlar7 saat kaynatılarak hazırlanıyor! Astım, KOAH ve öksürüğü bıçak gibi kesiyor! "Sigara içenler kullanmalı" - EkonomiAstım, KOAH ve öksürüğü bıçak gibi kesiyorMerkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentilerinde düşüş - EkonomiMerkez Bankası açıkladı! Enflasyon beklentilerinde düşüşMilyarder aile müşteri arıyor! Dünyaca ünlü spor giyim devi Puma satılıyor - EkonomiDünyaca ünlü marka satılıyorMedical Park ve Liv Hospital'ın sahibi İstanbul'un ünlü hastanesini satın aldı! İşte yeni adı... - Ekonomiİstanbul'un ünlü hastanesi el değiştirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...