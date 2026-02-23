Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizciliğin İnterneti Projesi ve NAVDAT Projesi ile Türkiye’nin deniz haberleşme ve izleme altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, “Gemi trafiği yönetimini dijital ortamda daha etkin hâle getireceğiz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek “Denizciliğin İnterneti Projesi” ve NAVDAT Projesi ile Türkiye’nin deniz haberleşme ve izleme altyapısını güçlendirdiklerini belirterek, “Bu projelerle Boğazlarımız başta olmak üzere kritik su yollarımızda dijitalleşmeyi ileri seviyeye taşıyoruz” dedi.

Denizciliğin İnterneti Projesi kapsamında Türk Boğazlarında seyir hâlindeki gemilerin güvenliğini ve seyir emniyetini artırmak için bir dizi yenilikçi çözüm sunmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, “Projeyle, geleneksel fener ve şamandıra sistemlerinin izlenmesi, deniz ekosisteminin tehditlerinin belirlenmesi ve gemilerin takibi gibi önemli alanlarda dijital bir platform kurulması gerekliliğine çözüm oluşturmayı amaçlıyoruz. Boğaz’ın farklı noktalarına yerleştirilecek 3 adet yüzer seyir yardımcısı ve 1 adet fener kulesi gibi yapılar; hidrografik, meteorolojik ve gemilerin seyir bilgilerini tespit edebilecek şekilde tasarlandı.

Proje, gemi trafiğinin yönetim hizmetlerini etkin bir şekilde sunarak kritik su yollarında güvenli seyrüseferi kolaylaştıracak ve acil durum müdahalelerini destekleyecek. Proje ile gemi trafiği yönetimini dijital ortamda daha etkin hâle getireceğiz. Kritik suyollarımızda seyir süreçlerini daha yakından takip ederek operasyonel kabiliyetimizi artıracağız” diye konuştu.

NAVDAT Projesi ile deniz haberleşme sistemlerinde önemli bir modernizasyon sağlanacağını belirten Uraloğlu, “İstanbul’da kuracağımız NAVDAT alıcı ve verici istasyonları ile gemilere 7 gün 24 saat kesintisiz haberleşme hizmeti sunacağız. Bu sistem sayesinde gemilere grafik, metin ve multimedya içeriklerini daha hızlı şekilde iletebileceğiz” dedi. Uraloğlu, NAVDAT sisteminin mevcut sistemlere göre daha yüksek veri aktarım kapasitesi sunduğunu ifade etti.



