Gençler borsa gündemini altüst etti! Yatırımcı sayısının hızla düşmesinin sebebi ne?

8 Aralık 2023 10:38 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:54

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana halka arzlarla Borsa İstanbul'a akın eden genç yatırımcı çıkışa başladı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık olarak yayımladığı menkul kıymet istatistiklerine göre kasım ayında borsadaki yatırımcı sayısı 350 bin kişi azalarak 8.1 milyona geriledi. Yaşanan düşüşte genç yatırımcılar ve küçük sermayeli yatırımcılar etkili oldu. Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının azalması piyasanın gündemine oturdu. Peki borsadaki büyük çıkışın sebebi ne?

HALKA ARZLAR ALTERNATİF

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ünlü ekonomist Hikmet Baydar "borsada yukarı yönlü hareketin ihtimali kalmadı" diyerek kötü haberi verdi. Baydar şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle halka arzlar bir alternatiftir. İnsanlar halka arzda hisselerin yükseleceği beklentisi ile giriş yaptı. Ancak şu sıralarda borsada da yukarı yükseliş beklentileri ötelendi. Son dönemde özellikle insanlar halka arzlara girip yeni dalgalanmalarla para kazanmayı hedefliyorlardı. Özellikle sosyal medyada bazı gruplar oluşturulduğunu gördük. Bu gruplar kendi aralarında ‘hisse senedi satın alın’ gibi söylemlerle birbirlerini motive ediyorlar. Bir sürü psikolojisi içerisinde hareket etmeleri söz konusu. Ancak borsa için konuşacak olursak borsada yukarı yönlü hareketin ihtimali kalmadı.

YABANCI YEREL SEÇİM SONRASINI GÖRMEK İSTİYOR

Yabancı yatırımcının borsaya giriş yapması için 3 seçenek var. Bu 3 seçenekten ilki yerel seçimlerdir. Yabancı yerel seçim sonrasını görmek istiyor. Bir önemli diğer konu da gri liste. Yabancı yatırımcı gri liste sebebiyle çekinceli davranıyor. Bir diğer seçenek ise not artırımı. Eğer uluslararası kurumlar not artırımına giderse, bu muhakkak olumlu yansıyacaktır. Yerel seçimler bittikten sonra siyasi bir risk olmayacağı anlaşılır ve yabancı ilgisi artar. Notları yukarı çekme konusunda çalışma olabilir. Gri liste konusu çok önemli.

Bu gelişmeler olursa dövizde düşüş gerçekleşir. Borsa tekrardan ilgi çekmeye başlar. O yüzden borsa için bu üç kriter son derece hayati önem taşıyor. Aksi takdirde makro verilere baktığımızda Türkiye’nin 2024 yılı büyüme beklentileri yarı yarıya indirildi.

Yükselen faizler borsa için negatif ekti oluşturuyor. Faizlerin yükselmesi finansman maliyetlerini artırırken şirket karlılıklarına olumsuz yansır. Bu da şirketler için hedef fiyatların aşağı çekilmesine neden oluyor.

YILBAŞINA KADAR PİYASAYA YÖN NE OLUR?

Yabancı yatırımcı hikayesinin bir şekilde devam etmesi lazım. Yabancı yatırımcı girmezse borsada yön yukarı değil. Çarşamba günü borsada gelen satışlarla birlikte yön aşağı döndü, trend bozuldu. Teknik olarak yukarı hareketler tepki çıkışı olarak yorumlanacak. Borsada yılbaşına kadar satış ağırlıklı bir dönem olabilir diye düşünüyorum.

BORSADA TEKNİK SEVİYELER

Yok şu an için 8500’ü konuşamam ancak 8200 puan olabilecek bir seviyedir. Kısa vadede aşağı trend sinyalleri olduğu için 7610 önemli olacak. 8200 hacimli olarak denenmezse yukarıyı yakın vadede konuşmak zor. Bu hedefi sağlayacak bir motivasyona ihtiyaç var. Halka arzlar borsa için iç dinamiklerde olumsuz yapı oluşturuyor. Para halka arza gidiyor.

2024'TE BORSAYI DOLAR BAZINDA KONUŞACAĞIZ

‘Yabancı yatırımcı piyasaya girer mi?’ bu netleştikten sonra 2024’te borsada dolar bazında analizler yapmaya başlayacağız. Şu anda dolar bazında analiz yapamamamızın sebebi yabancı girişinin istenilen seviyede olmamasındandır. Şu anda yabancı girişi yüzde 30’larda seyrediyor. Yerel seçimden sonra yabancı yatırımcı girişi olursa teknik olarak dolar bazlı analiz yapabiliriz. Bu da borsanın 11 bin-12 bin puan seviyesine çıkabileceği anlamına geliyor.

BORSA DÜŞÜŞE GEÇECEK

Ben 1 ay içerisinde aşağı yönlü seyir bekliyorum. 1 aydan sonra tekrardan 8 bin puan seviyelerini kırabilme ihtimali var. Şu anda borsa yukarı doğru agresif bir şekilde gidebilecek gibi görünmüyor. Borsada aşağı trendler sürüyor."

Öte yandan gördüğü en yüksek seviyeyi 8.500 puanın üzerine çıkaran Borsa İstanbul, jeopolitik riskler ve mevduat faizlerinde yaşanan artışların ardından düşüşe geçti. Borsa İstanbul 8.000 puanın üzerinde tutunamasa da 27 Kasım-1 Aralık haftasında yabancı yatırımcı borsada 376,4 dolarlık hisse alımı yaptı.