Gözler çarşamba TCMB’de olacak! Hürmüz’de ‘aç-kapa’nın gölgesinde faiz kararı alınacak
Hürmüz Boğazı etrafındaki gerilimle dalgalanan piyasalarda, petrol fiyatları yön ararken gözler hem ABD-İran-İsrail hattından gelecek açıklamalara hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın bu hafta açıklayacağı kritik faiz kararına çevrildi.
- ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki 'abluka' girişimiyle yükselen risk algısı, İran'ın ticari gemilerin geçebileceğini açıklamasıyla yatıştı ancak hafta sonu Hürmüz'ün yeniden kapatıldığının açıklanması risk algısını yeniden yukarı taşıdı.
- Hürmüz'ün açılmasıyla petrolde sert düşüş yaşanmış, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4 azalarak 88,2 dolara gerilemişti.
- Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasaların yönü ABD-İran-İsrail üçgeninden gelecek yeni açıklamalara göre şekillenecek.
- Bu hafta yurt dışında yoğun veri gündemi ve yurt içinde çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı yakından izlenecek.
- Ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.
Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler, küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
