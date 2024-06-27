Gram altın yatırımcıları için beklenen an! Faiz kararı açıklandı, fırsat zamanı geldi

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararını açıklamasının ardından gram altın yatırımcılarına tavsiyeler geldi. Türkiye'nin gri listeden çıkacak olmasını bir normalleşme olarak değerlendirerek Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Ben alırım. Aşağıda da 2470 lira gibi bir alanı var ama ben kendimi riske atmam" diyerek gram altın yatırımcılarına tavsiyede bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Haziran ayına ilişkin faiz kararı yüzde 50'de sabit tutuldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kararın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GRİ LİSTE'DEN ÇIKMAK İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar tarihi belli oldu. Buna göre; Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 3 yılda bir açıkladığı gri listeyi 28 Haziran 2024 Cuma günü güncelleyecek. İslam Memiş de, TGRT Haber ekranlarında beklenen gri liste kararını değerlendirdi.

"BEN AMAN AMAN BİR GÜÇLENME BEKLEMİYORUM"

Türkiye'nin gri listeden çıkmasını iyileşme değil normalleşme olarak gören Memiş, "Aslında kötü olan gri listeye girmekti. O kötü durumdan çıkıyoruz. Ama iyileşmiyoruz. Bunu birbirinden ayırt etmek lazım. Ben tabloyu böyle görüyorum" ifadelerine yer verdi.

BEKLENEN OLDU, ALTIN YÜKSELDİ

Merkez Banaksı'nın faiz kararıyla birlikte doların yükseliş seyrinin durduğuna işaret eden Memiş, gram altın yatırımcıları için, "Ben alırım. Aşağıda da 2470 lira gibi bir alanı var ama ben kendimi riske atmam. Gümüş almak isteyen de TL ile gram gümüş alabilir. Beklentim 37 lira çünkü. 34 lira ilk ana direnç olacak. Gümüş almak isteyen bu fiyatlar uygun" sözleriyle tavsiyelerde bulundu.