Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Gram altın yatırımcıları için beklenen an! Faiz kararı açıklandı, fırsat zamanı geldi

Gram altın yatırımcıları için beklenen an! Faiz kararı açıklandı, fırsat zamanı geldi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Gram altın yatırımcıları için beklenen an! Faiz kararı açıklandı, fırsat zamanı geldi
Tcmb, Faiz Kararı, Gri Liste, Haber

Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararını açıklamasının ardından gram altın yatırımcılarına tavsiyeler geldi. Türkiye'nin gri listeden çıkacak olmasını bir normalleşme olarak değerlendirerek Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Ben alırım. Aşağıda da 2470 lira gibi bir alanı var ama ben kendimi riske atmam" diyerek gram altın yatırımcılarına tavsiyede bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Haziran ayına ilişkin faiz kararı yüzde 50'de sabit tutuldu.  Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kararın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GRİ LİSTE'DEN ÇIKMAK İÇİN GERİ SAYIM

Türkiye'nin, mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar tarihi belli oldu. Buna göre; Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 3 yılda bir açıkladığı gri listeyi 28 Haziran 2024 Cuma günü güncelleyecek. İslam Memiş de, TGRT Haber ekranlarında beklenen gri liste kararını değerlendirdi.

"BEN AMAN AMAN BİR GÜÇLENME BEKLEMİYORUM"

Türkiye'nin gri listeden çıkmasını iyileşme değil normalleşme olarak gören Memiş, "Aslında kötü olan gri listeye girmekti. O kötü durumdan çıkıyoruz. Ama iyileşmiyoruz. Bunu birbirinden ayırt etmek lazım. Ben tabloyu böyle görüyorum" ifadelerine yer verdi.

BEKLENEN OLDU, ALTIN YÜKSELDİ

Merkez Banaksı'nın faiz kararıyla birlikte doların yükseliş seyrinin durduğuna işaret eden Memiş, gram altın yatırımcıları için, "Ben alırım. Aşağıda da 2470 lira gibi bir alanı var ama ben kendimi riske atmam. Gümüş almak isteyen de TL ile gram gümüş alabilir. Beklentim 37 lira çünkü. 34 lira ilk ana direnç olacak. Gümüş almak isteyen bu fiyatlar uygun" sözleriyle tavsiyelerde bulundu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
İyi'ce dağıldılar! Koray Aydın sonrası İyi Parti'de bir istifa daha
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kredi kartı sahipleri dikkat! Tarih belli oldu, temassızda limitler yükseliyor - EkonomiKredi kartı temassız işlem limiti yükseliyorMerkez'in o mesajı moral verdi! Dolar durdu, borsa ve altın yükseldi - EkonomiDolar durdu, borsa ve altın yükseldiABD'de mal ticareti açığı 2 yılın en yüksek seviyesinde - EkonomiABD'de mal ticareti açığı 2 yılın en yüksek seviyesindeBankacılık sektörünün mevduatı 105 milyar lira arttı  - EkonomiBankacılık sektörünün mevduatında büyük artışTarihte bir ilk! Yabancılar 13 hafta üst üste tahvil alımı yaptı - EkonomiYabancılar 13 hafta üst üste alım yaptıABD ekonomisi 2024'ün ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü - EkonomiABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü
Sonraki Haber Yükleniyor...