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İzmir'de 200 gram ekmeğe zam geldi!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İzmir&#039;de 200 gram ekmeğe zam geldi!
İzmir Ticaret Odası, Ekmek Fiyatı, Meclis Toplantısı, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir'de 9 TL olan 220 gram ekmeğe zam yapıldı; 200 gram ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.

İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İzmir Ticaret Odası (İZTO) Haziran ayı meclis toplantısında oylama yapıldı. Oylama sonucunda, İzmir'de ‘200 gram ekmek için 10 TL' olacak şekilde hazırlanan ‘ekmek azami fiyat tarifesi' kabul edildi. Yeni fiyatın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.

31 Ocak 2024'te ise İzmir'de 220 gram ekmeğin fiyatı 9 lira olmuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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