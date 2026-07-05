Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan yükseliş yatırımcıların dikkatini yeniden bu piyasaya çevirdi. Ancak uzmanlara göre mevcut yükselişin kalıcı olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD verileri ve Fed'in faiz politikasıyla netlik kazanacak.

Habertürk canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, tek bir ekonomik veriye bakarak yükseliş trendinin başladığını söylemenin doğru olmayacağını ifade etti. Eryılmaz, ABD'den gelen son verilerin iş gücü piyasasında yavaşlamaya işaret ettiğini belirterek bunun Fed'in faiz politikası beklentilerini değiştirdiğini söyledi.

"Şimdilik bir çıkış var ama bu çıkışın devam edip etmeyeceği net değil" diyen Eryılmaz, "Amerika'dan gelen verilerin bunu teyit etmesi gerekiyor. İş gücü piyasasının zayıflaması Fed'in faiz artırımlarını öteleyeceği beklentisini güçlendirdi. Faiz altının en büyük rakibi olduğu için bu beklenti altını destekliyor" dedi. Uzman isim, piyasaların yalnızca tek bir veriye odaklanmaması gerektiğini vurgulayarak, enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin yeni verilerin belirleyici olacağını söyledi.

GÖZLER FED'İN SONRAKİ ADIMLARINDA Temmuz ayında Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesini beklemediğini ifade eden Eryılmaz, piyasaların asıl odağının yılın son çeyreğine kaydığını dile getirdi. Eryılmaz, "Temmuz ayında Fed'in faizleri değiştirmesi beklenmiyor. Altın artık bugünü değil, Eylül ve özellikle Ekim sonrasını fiyatlıyor. Yılın geri kalanında Fed'in nasıl bir yol izleyeceği altının yönünü belirleyecek" ifadelerini kullandı. Fed'in faizleri sabit tutmasının altın açısından güçlü bir destek oluşturmayacağını belirten Eryılmaz, yatırımcıların esas beklentisinin faiz indirimleri olduğunu söyledi.

YIL SONU İÇİN GRAM ALTIN TAHMİNİ Eryılmaz, yıl sonuna ilişkin beklentilerini iki farklı senaryo üzerinden değerlendirdi. Barış ortamının korunması ve Fed'in faiz artırmaması halinde gram altında daha yüksek seviyelerin görülebileceğini söyledi. Eryılmaz, "Benim hesaplamalarıma göre Fed'in faizleri değiştirmemesi halinde yıl sonunda gram altında 8 bin ila 8 bin 200 TL seviyeleri görülebilir" dedi. Buna karşın Fed'in yıl içinde 25 baz puanlık bir faiz artışına gitmesi durumunda gram altının 7 bin ile 7 bin 500 TL bandında kalabileceğini ifade etti.

"EZBERLERİ UNUTMAK GEREKİYOR" Altın piyasasında sıkça dile getirilen "Altın gördüğü yeri unutmaz" söyleminin artık eskisi kadar geçerli olmadığını belirten Eryılmaz, pandemi sonrası küresel ekonomide dengelerin değiştiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Aslında ezberleri unutmak gerekiyor. Altının yönünü artık savaşın seyri, petrol fiyatları ve Fed'in faiz politikası birlikte belirliyor." Eryılmaz, daha önce konuşulan 10 bin TL seviyelerinin gerilemesinde savaşın etkisiyle değişen faiz beklentileri ve yükselen petrol fiyatlarının önemli rol oynadığını da sözlerine ekledi.

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