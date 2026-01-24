2025 yılını rekorlarla kapatan değerli metaller, 2026 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Son günlerdeki gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 için öne çıkan yeni yatırım alanına dikkat çekti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında değerli madenlerdeki gelişmelere dikkat çekti. Memiş’in açıklamaları bakırın geleceğine dair beklentileri yeniden gündeme getirdi. Küresel belirsizlikler, yükselen fiyatlar ve değişen piyasa dengelerine işaret eden Memiş, bakırın da yatırım yarışına dahil olacağını dile getirdi.

DEĞERLİ MADENLER NEDEN YÜKSELİYOR?

Memiş değerli madenlerdeki yükselişin nedenini şu sözlerle dile getirdi; "Son 3 haftadır özellikle 2026 yılına girişle birlikte değerli metaller tarafında hızlı yükselişler gözlemliyoruz. Tabii konu malum. Trump'ın açıklamaları, İran gerilimi oluyor. Diğer yandan Grönland konusu var. Piyasalar kaygılı, tedirgin. Değerli metaller de buradan nasibini alıyor. Ancak sadece jeopolitik gerilimler desteklemiyor bu tarafı. Merkez Bankalarının alımları da etkili.

Diğer yandan yatırımcılar güvenli mal olarak fizik talepte de bulunuyor. Dolayısıyla da altın, gümüş, platin, paladium, bakır gibi birçok endüstriyel metal artıyor."



BAKIR DEĞERLENDİRMESİ

Bakır fiyatı geçen yıl özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarından ve arza ilişkin endişelerden etkilendi. Bakırın libresi geçen yıl yüzde 41,9 artarak 2009'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Bakır 2009 yılında yüzde 144,8 değer kazanmıştı.

Bakır fiyatındaki hareketliliğe dikkat çeken ve Musk’ın açıklamalarını hatırlatan Memiş, şu değerlendirmede bulundu: "Bu hafta Davos zirvesi vardı malum. Elon Musk çok önemli bir ipucu verdi bize. Dedi ki ‘Bu yapay zeka teknolojisinde dünyanın altyapısı çok yeterli değil. Dünyadaki elektrik altyapısının değişmesi lazım.’ Yani bakırı işaret etti. O yüzden bakır da bu yükselişe, bu yarışa dahil olacak gibi duruyor."

"ORTA GELİRLİNİN YATIRIM ARACI GÜMÜŞ OLDU"

Gümüş piyasasına ilişkin soruları cevaplayan Memiş, Türkiye’de orta ve alt gelir grubunun yatırım tercihlerinde gümüşün öne çıktığını belirterek şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye'de orta ve alt gelir grubunun yatırım aracı artık altın değil, gümüştür. Gümüş bugün 138 TL seviyesinde ama geçen yıl bu zamanlar 38 lira seviyesindeydi. %200 bir getiri sağladı. Daha 3 haftada %35'lik bir getiri var karşımızda.

O yüzden uzun vadede altın-gümüş fiziki olarak, altın-gümüş hesaplarını veya altın gümüş fonlarını ben önemsemeye devam ediyorum. Uzun vadede altın gümüş ciddi anlamda yatırımcısına kazandırır."

BAKIRIN KULLANIM ALANLARI

Bakır, gümüş gibi yeşil enerji tarafında talep gören ürünler arasında yer alıyor. Küresel büyüme beklentilerinin iyileşmesi, yapay zeka yatırımlarının artması bakır fiyatlarını destekliyor.

Elektrikli araç yatırımlarının artması ve küresel elektrik şebekelerinin yenilenmesi, bakır talebinin gücünü korumasını sağlıyor. Bakır, savunma sanayisinde de kullanılıyor.

