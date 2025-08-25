Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güneş enerjisi ile çalışan araç! 13 yaşındaki çocuk yaptı, büyük beğeni topladı 

Güneş enerjisi ile çalışan araç! 13 yaşındaki çocuk yaptı, büyük beğeni topladı 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de yaşayan 13 yaşındaki Barış Tepegöz, abisinin desteği ile hayalini gerçekleştirdi. İki kardeş 1,5 yıllık çalışma sonucu güneş enerji paneli ile çalışan elektrikli arazi aracı yaptı. "Oskar" adı verilen 50 km hızı geçebilen araç büyük beğeni topladı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Barış Tepegöz ve abisi Onur Tepegöz, hayalindeki elektrikli aracı yapmak için kolları sıvadı. 1,5 yıllık çalışma sonucu hedeflerine ulaşan gençlerin hayali gerçek oldu.

Güneş enerjisi ile çalışan araç! 13 yaşındaki çocuk yaptı, büyük beğeni topladı  - 1. Resim

"OSKAR" ADINI VERDİLER

Metal panel ve oto sanayi sitesinden buldukları parçalarla önce aracın çıtasını oluşturan kardeşler, ardından da araca güneş enerji paneli ile beslenen özel bir akü sistemi taktılar. Yapımı 1,5 yılda tamamlanan araca, Osmaniye ve Kadirli isminin kısaltması olan Oskar ismini verdiler.

Güneş enerjisi ile çalışan araç! 13 yaşındaki çocuk yaptı, büyük beğeni topladı  - 2. Resim

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI 

Saatte 50 km hızın üzerine çıkabilen ve arazi dahil her şartında ilerleyebilen Oskar'ı görücüye çıkaran kardeşlerin çektiği videolar ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Projenin kardeşi Barış'ın fikri olduğunu belirten Onur Tepegöz, "2024 yılın Şubat ayında Oskar'ın çalışmalarına başlamıştık. İlk taslağı yaptık ardından gerisi geldi. Amacımız sadece güneş paneli ve batarya ile çalışan bir araç yapmaktı.Her türlü arazi şartında gidebiliyor. Barış içinde güzel bir başlangıç oldu. Umarım daha güzel şeyler yapacağız" dedi.

Barış Tepegöz ise "Off-Road araçlarını çok seviyorum. Onlara benzer bir araç yapmak istedim. Abimin de desteği ile güneş enerjisi ile çalışan bu aracı yaptık. Boş arazide aracı ben de kullanıyorum. oldukça da seviyorum" dedi.

