Türkiye’nin dijitalleşme hamlesi elektronik haberleşme sektöründe rekorları beraberinde getirdi. Sektör gelirlerinin 620 milyar lirayı aştığını belirten BTK Başkanı Karagözoğlu; fiber altyapının 680 bin kilometreye yaklaştığını, 5G ve yeni nesil teknolojilerle şebekelerin güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

CEMAL EMRE KURT- Türkiye’nin dijitalleşme süreci hız kazanırken elektronik haberleşme sektöründe gelirler ve yatırımlar rekor seviyelere ulaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, genişbant altyapısının yaygınlaştırılması, yeni teknolojilerin teşvik edilmesi, iletişim altyapılarının güvenliğinin sağlanması ve tüketici haklarının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Karagözoğlu “2025 yılı itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe işletmecilerin net satış gelirleri 620,2 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde sektör yatırımları yaklaşık 145 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Dijital dönüşüm hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

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Sektördeki büyümenin kullanıcı sayılarına da yansıdığını belirten Karagözoğlu “Mobil abone sayısı yaklaşık 100 milyona ulaştı. Genişbant internet abone sayısı ise 96,4 milyona yükselmiş olup yüksek hızlı internet hizmetleri toplumun geniş kesimlerine ulaşmaya devam ediyor. Makineler arası iletişim abone sayısı ise yaklaşık 12 milyon oldu. Dijital hizmetler toplumun her kesimine yayılmaya devam ediyor” diye konuştu.

Haberleşme sektöründen 620 milyar lira gelir: 145 milyar liralık yatırım 100 milyon mobil abone

FİBER ALTYAPI 680 BİN KİLOMETREYE YAKLAŞTI

Yüksek hızlı internet altyapısındaki gelişmelere de değinen Karagözoğlu “Fiber altyapı uzunluğu 680 bin kilometreye yaklaşırken fiber internet abone sayısı 9,9 milyon seviyesine ulaştı. 2025 yılı sonu itibarıyla sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama veri kullanımı 319 gigabayt, mobil abonelerin ortalama veri kullanımı ise 20,6 gigabayt seviyesine ulaştı. Mobil ve sabit şebekelerde toplam ses trafiği 317,5 milyar dakika olarak gerçekleşmiş olup bu trafiğin yüzde 98,4’ü mobil şebekeler üzerinden başlatıldı” ifadelerini kullandı.

Haberleşme sektöründen 620 milyar lira gelir: 145 milyar liralık yatırım 100 milyon mobil abone

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Türkiye’de elektronik haberleşme sektöründe 412 işletmeciye ait 767 yetki belgesi bulunduğunu açıklayan Karagözoğlu, yapılan yeni yetkilendirme kapsamında işletmecilere 5G ve diğer mobil hizmetleri (2G, 3G, 4.5G) 31 Aralık 2042 tarihine kadar sunma hakkı verildiğini bildirdi.

İşletmecilerin 1 Nisan 2026 itibarıyla 5G hizmetini sunmaya başladığını kaydeden Karagözoğlu, bu gelişmenin Türkiye’nin dijital dönüşümünde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

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