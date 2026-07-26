Galatasaray'ın milli futbolcusu Eren Elmalı; sarı kırmızılı takıma transfer süreci, takımın yeni sezon öncesi hazırlık kampı ve Dünya Kupası'na dair açıklamalar taptı.

Galatasaray'ın 26 yaşındaki sol bek oyuncusu Eren Elmalı, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Eren Elmalı'nın açıklamalarından satır başları:

"KAMP DÖNEMİ İYİ GEÇİYOR"

"Biz biraz geç katıldık milli takımdan dolayı kampa ama şu ana kadar her şey iyi geçiyor. Hedefleri olan, hedefleri büyük olan takımlar için böyle sezon başları çok önemli. Bizim için iyi geçiyor. Sezona da iyi başlayıp hedeflerimize ulaşmak istiyoruz."

"REKABET ORTAMI TAKIMA ÇOK GÜZEL YANSIYOR"

"Çok iyi bir sol bek rotasyonumuz var. Çok iyi futbolcular, karakterler olduğunu düşünüyorum. Bizim kendi aramızdaki rekabet ortamı da takıma çok güzel yansıyor. Rotasyon olarak çok iyi olduğunu söylemiştim, inşallah bunu uzun yıllar sürdürürüz."

GALATASARAY'A TRANSFERİ HAKKINDA

"İlk bu haberler çıktığında heyecanlandım. Buraya gelmek istiyordum. Öyle bir süreç yaşandı. Buraya geldim ve çok mutluyum. Burada çok mutluyum, güzel insanlar tanıdım, şampiyonluklar yaşadım. İnşallah böyle devam eder."

EN ÇOK ZORLAYAN FUTBOLCU

"Atletico Madrid maçında Simeone diyebilirim. Atletico Madrid de öyle bir takım zaten. O maçtan sonra bayağı bir yorulmuştum. Önde beni takip ediyor, geride beni takip ediyor. Simeone diyebilirim."

"UĞURCAN BENİM İÇİN TAM BİR ROL MODEL"

"Uğurcan Çakır benim için çok önemli bir insan. Benim için tam bir rol model. Futboluna, kalitesine diyecek hiçbir şey yok. Galatasaray'a çok yakışıyor. Çok hırslıyım, yenilgi çok benlik bir şey değil. Tabii ki yenilebilirsiniz ama onu kabullenmemek gerekiyor. Yenileceğimi bilsem de skor onu gösterse de elimden geleni yaparım."

2026 FIFA DÜNYA KUPASI

"Çok hevesli gitmiştik, çok iyi şeyler başarmaya gitmiştik. Ama elenmemiz... Çok üzüldük. 19 Haziran bizim için en kötü gecelerden biri. Sahada istediğimizi veremedik, olmadı. Anlatmak istesek de şu anda zor. Hiçbir şey istediğimiz gibi olmadı. Giderken çok ümitliydik çünkü çok iyi bir takımımız var. Her şey istediğimiz gibi gitseydi yolun sonu gözükmüyordu. Gidebildiğimiz kadar gitmek istiyorduk. Çok üzüldük, içimizde ukde kaldı ama telafi etmek istiyoruz. Bunu hak etmedik. Tüm Türkiye yanımızdaydı, onlara istediğini veremedik. Bizim için kötü bir turnuvaydı."

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