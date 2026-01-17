Borsa İstanbul endeksi geçen hafta da %3,83 primle 12.668,52 puandan kapanış yaparken; BİST 100 kapsamında işlem gören hisselerde haftalık prim %50’yi geçti. Gelecek hafta dikkatler Merkez Bankası faiz kararı ile Fitch ve Moody’s’in Türkiye değerlendirmesine çevrilirken; borsada 297 dolar ilk direnç olarak gösteriliyor. Bu hafta en çok yükselen ve düşen 10 hisse hangileri oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da rekorlar serisi devam ederken, BİST 100 endeksi bu haftayı %3,83 primle 12.668,52 puandan tamamladı. Bu seviye aynı zamanda günlük ve haftalık bazda rekor kapanışa da işaret etti.

Haftanın önemli gelişmelerine bakıldığında; Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Londra ve New York’ta uluslararası yatırım bankaları ve finansal kuruluşlarla gerçekleştirilen toplantılarda Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yaptı.

ENFLASYON VE CARİ AÇIK

Enflasyonda birçok ana eğilim göstergesinin Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyelerde bulunduğunu aktaran Karahan, enflasyon beklentilerinin de özellikle hane halkı ve firmalar kesiminde iyileştiğini, döviz kuru gerçekleşmelerinin de 2025 yılının ikinci yarısından itibaren dezenflasyon sürecine katkı sağladığını belirtti.

Merkez Bankası tarafından bu hafta ödemeler dengesi verisi de açıklandı. Buna göre Kasım 2025'te cari işlemler hesabında 3 milyar 996 milyon dolarlık açık oluştu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB, reel ve finans sektörü temsilcilerinden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni de bu hafta yayımladı.

Anketin sonuçların göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 23,35'ten yüzde 23,23'e geriledi. Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi ise 51,1693 olarak tahmin edildi.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen 10 hisse şöyle:

-BSOKE: 26,98 TL (%52,52)

-ASTOR: 154,70 TL (%20,11)

-BTCIM: 4,46 TL (%18,93)

-CCOLA: 74,05 TL (%18,57)

-ULKER: 135,70 TL (%18,41)

-BRSAN: 655,50 TL (%15,30)

-EUPWR39,24 TL (%15,14)

-TABGD: 257,75 TL (%13,55)

-FENER: 3,55 TL (%13,42)

-ECILC: 103,00 TL (%13,06)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok düşen 10 hisse ise şunlar oldu:

-KLRHO: 365,00 TL (%-17,42)

-RALYH: 200,10 TL (%-13,00)

-DAPGM: 10,95 TL (%-8,75)

-PATEK: 20,96 TL (%-6,84)

-PASEU: 150,50 TL (%-6,64)

-OTKAR: 477,00 TL (%-6,38)

-GENIL: 161,00 TL (%-5,85)

-IZENR: 8,76 TL (%-4,89)

-KUYAS: 55,10 TL (%-4,67)

-YKBNK: 36,20 TL (%-3,83)

GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Gelecek hafta dikkatler, 22 Ocak’ta gerçekleşecek Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında olacak. Piyasada 150 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor.

Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra Fitch ve Moody’s Türkiye not değerlendirmesi de bekleniyor. Her iki kurumun da “durağan”da bulunan not görünümünü, “pozitif”e çıkarabileceği öngörülüyor.

Pazartesi günü Aralık Konut Fiyat Endeksi, salı günü Aralık Konut Satışları ve perşembe günü Ocak Tüketici Güven Endeksi de haftanın önemli verileri arasında yer alırken; son kapanışını döviz bazında 292 dolardan gerçekleştiren BİST 100 endeksi için 297 dolar önemli bir direnç olarak gösteriliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası