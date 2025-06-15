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Havalar ısınıdır, tezgahlardaki bolluk beklentiyi aştı! Fiyat düştü, en ucuzu 50 TL oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Havalar ısınıdır, tezgahlardaki bolluk beklentiyi aştı! Fiyat düştü, en ucuzu 50 TL oldu
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Karadeniz'de tezgahlarda bolluk yaşanıyor. Bu bolluğun fiyatlara da yansıdığı görüldü. Trabzon'da balıkçı tezgahlarında levreğin kilogramı 450, çupra 350, mezgit ve alabalık 200, istavrit, barbun ve somon 150, izmarit 75, isparize ise 50 liradan satılıyor.

Havalar ısındı, Karadeniz'de balıkçıların yüzü gülmeye başladı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında levreğin kilogramı 450, çupra 350, mezgit ve alabalık 200, istavrit, barbun ve somon 150, izmarit 75, isparize ise 50 liradan satılıyor.

Havalar ısınıdır, tezgahlardaki bolluk beklentiyi aştı! Fiyat düştü, en ucuzu 50 TL oldu - 1. Resim

TEZGAHTAKİ BOLLUK FİYATLARA YANSIDI

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, yaz sezonunun beklediklerinden daha iyi geçtiğini söyledi.

Tezgahlarda son yıllara göre bolluk yaşandığını vurgulayan Çoğalmış, bu bolluğun fiyatlara da yansıdığını ifade etti.

Çoğalmış, satışların iyi gittiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu an kış sezonu gibi olmaz tabii ama şu bir gerçek ki kış sezonunu bir daha tekrar yaşıyoruz. İstavrit bugün 150 lira fiyatı hem de sezonda öyle iri istavrit yoktu. Şu anki istavrit daha iri. Mezgit 200 lira, somon 200 liraydı, 150 liraya düştü. Yani yüzde 90 genelde balıklarda da indirim var. 

Balıkların günlük bitmesi için ellerinden geleni yaptıklarına işaret eden Çoğalmış, "Bu kadar bolluk beklemiyorduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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