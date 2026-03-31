Tek bir kozalağı bile altın değerinde olan çam fıstığını hasadı sürerken, Aydın’da üreticiler hırsızlara karşı ağaçlara güvenlik kamerası taktılar. Toptan kilosu 3 bin TL’yi bulan fıstık çamlarının değeri piyasaya göre 8 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Kilosu 3.500 ile 8.000 arasında değişen, halk arasında künar olarak bilinen çam fıstığında hasat sezonu devam ediyor. İncir, zeytin, pamuk ve kestaneden sonra Aydın’ın en önemli geçim kaynakları arasında yer alan çam fıstığında hasat işlemi oldukça tehlikeli ve zor koşullarda gerçekleşiyor. Ağaçlardaki her biri altın değerinde olan kozalaklar, tek tek toplanıp çuvallarla işleme tesislerine götürülüyor.

Her biri altın değerinde! Hasat sürüyor, çam fıstığının kalbinde bahçelere kamera takıldı

KAMERALI ÖNLEM

Son yıllarda Aydın’da dağlık alanlarda sıkça dikilip yetiştirilmeye başlanan çam fıstığının korunması için üreticiler, ağaçların üzerini güvenlik kameralarıyla donattı.

Özellikle Koçarlı ilçesine bağlı köylerde yaygın olarak üretilen çam fıstığı, ihracat değeri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Üreticiler toptan kilosu 3 bin TL’yi bulan fıstık çamlarının bir tek kozalağının bile altın değerinde olduğunu söyledi.

ZİRVEDEKİ İL AYDIN

Halk arasında künar olarak bilinen çam fıstığı Türkiye'de en çok Ege Bölgesi’nde yetişiyor. Türkiye'deki künar üretiminin kalbi olarak bilinen Ege Bölgesi’nde zirvedeki il ise Aydın.

NERELERDE YETİŞİYOR?

Çam fıstığı şu bölgelerde ve illerde yetişiyor:

Bölge İller ve Bölgeler Önemli Üretim Merkezleri Ege Bölgesi Aydın (Koçarlı, Mazzon bölgeleri), İzmir (Bergama - Kozak Yaylası), Muğla (Milas) Aydın (Koçarlı, Mazzon bölgeleri), İzmir (Bergama - Kozak Yaylası), Muğla (Milas) Akdeniz Bölgesi Antalya, Kahramanmaraş Doğal yayılış gösterir. Marmara Bölgesi Bursa, Bartın Bursa ve Bartın çevrelerinde görülür. Karadeniz Bölgesi Artvin, Trabzon'un iç kesimleri Mikroklimalarda yetişir.

NEDEN PAHALI?

Dünyanın en pahalı kuruyemişleri arasında yer alan çam fıstığı, kozalaklar ağaçlardan elle toplanır, güneşte kurutulur ve kabukları tek tek kırılarak içleri çıkarılır. Bir kozalağın olgunlaşması yaklaşık 3 yıl sürer; ağacın verimli hale gelmesi ise 20 yılı bulabilir. Hem yemek hem tatlılarda kullanılan çam fıstığı zengin protein, mineral ve antioksidan içeriğiyle biliniyor. Kalsiyum, magnezyum ve K vitamini içeriğiyle kemikleri güçlendiriyor

