Her şey 800 TL'lik yevmiye için! 40 derecelik sıcakta zorlu mesai

Termometrelerin 40 dereceye ulaştığı Hatay'da 800 TL'lik yevmiye için çalışan işçiler, zor günler geçiriyor. Kavurucu sıcaklarda tarlalarda yabani otları temizleyen işçiler, "Bu şartlarda çalışmak zorundayız yoksa ekmek parasını çıkartamayız" diyorlar.

Haziran ayı ile birlikte hava sıcaklıkları daha da arttı, termometreler Hatay'da 40 dereceyi aştı. Kavurucu sıcaklar, en çok tarım arazilerinde zorlu şartlarda çalışan tarım işçilerini etkiledi.

Reyhanlı ilçesinde bulunan 25 dönümlük domates tarlasında yabani otları temizleyen tarım işçileri, 800 TL yevmiyeyle zorlu mesaiyi sürdürüyorlar.

"BU MAHSUL SICAĞI SEVER AMA İŞÇİLER SEVMEZ"

25 dönümlük domates tarlasında işçilerin yabani otları temizlediğini söyleyen işçibaşı İsa Kara, "Tarlada çok yabani ot olursa domatesi öldürür, onun için otlardan temizliyoruz. Bugünlerde hava çok sıcak. Bu mahsul sıcağı sever ama işçiler sevmez. Sıcağı işçiler asla sevmez. İşçiler serin havayı sever. Sıcak da olsa çalışmamız gerekiyor. Sürekli çalışmazsak ekmek bulamayız" dedi.

"Bu yıl yevmiye 800 TL'ye çalışıyoruz ama işçiler yevmiyeleri beğenmiyor" diyen Kara, "Üretici de yevmiyeye 'pahalı' diyor. 20 yıldır bu işi yapıyorum. Geçen yıl 650 TL olan yevmiye bu yıl 800 TL oldu. Yevmiyeler 800 TL olunca üretici 'pahalı' diyor ama işçiler de 'ucuz' diyor. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Domates hasadı Allah izin verirse bayramdan sonra başlar" ifadelerini kullandı.

"5 YILDIR ÇALIŞIYORUM AMA..."

5 yıldır tarım işçisi olarak çalıştığını fakat sıcaklara alışamadığını söyleyen Hasan El Ahmet ise şu ifadeleri kullandı:

"Burada domates otu çekiyoruz. Yabani otları çekmezsek mahsul büyümez ve zarar görür. Bu yüzden yabani otları çekmek zorunda kalıyoruz. Yabani otları da çekince faydalı olur ve domateste büyüyebiliyor. Bu sıcaklarda çalışmaya mecburuz ve dayanacağız. Bu durumlarda çalışmasak ekmeğimizin parasını çıkartmayız ve yaşayamayız.

Ben 5 yıldır çalışıyorum ama bu sıcaklıklara alışamadım. Alışmakta zor oluyor. Her sene farklı sıcaklıklar oluyor. Bugün hava çok sıcak. Yevmiyemiz 800 TL ama bu ekonomiye göre para az oluyor. Yevmiye daha çok olmasını isteriz ama üretici de zor durumda, bu yüzden o da fazla veremiyor. Bu şartlarda çalışmak zorundayız yoksa ekmek parasını çıkartamayız."