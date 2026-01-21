Borsada işlem gören Aselsan hissesi, son 12 aylık dönemde %309,45 primle 336,75 TL seviyesine yükseldi. Hissenin gösterdiği yüksek performansla birlikte aracı kurumlar tarafından öngörülen hedef fiyatlar da aşıldı. İş Yatırım ise son raporunda; Çelik Kubbe, milli savunma projeleri ve ihracat potansiyeline dikkat çekerek, Aselsan için yeni hedef fiyat öngörüsünde bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul yeni yıla rekorlarla başlarken, BİST 30 kapsamında işlem gören savunma sanayi şirketi Aselsan da (20 Ocak kapanışı itibarıyla) 2026 başında %45,34 prime ulaştı ve en çok kazandıran hisse olarak öne çıktı.

Son 12 aylık dönemde ise Aselsan hissesi %309,45 primle dikkat çekerken; bu süreçte hisse fiyatı 82,25 TL’den 336,75 seviyesine yükseldi. Hissenin gösterdiği yüksek performansla birlikte aracı kurumlar tarafından öngörülen hedef fiyatlar da aşıldı.

ASELS 2026 HEDEF FİYAT

İş Yatırım tarafından yapılan son analizde, Aselsan için yeni hedef fiyat öngörüsünde bulunuldu. Yeni satış sözleşmelerin de etkisiyle ciro ve FAVÖK tahminlerinde yukarı revizyona giden İş Yatırım, yayımladığı raporda “İndirgenmiş Nakit Akımı değerlememizin ileri taşınması ve makro varsayımlarımızdaki güncelleme nedeniyle, ASELS için hedef fiyatımızı 402TL’ye yükseltiyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘ÇELİK KUBBE’ DESTEĞİ

Aselsan’ın “Çelik Kubbe” ile desteklenen yüksek büyüme görünürlüğü sunduğu belirtilen raporda, “Aselsan’ın yaklaşık 40 bileşenden oluşan hava savunma ekosistemi, Çelik Kubbe projesindeki ana entegratör rolüyle desteklenmektedir. Sadece küçük bir kısmı sözleşmeye bağlanmış olmasına rağmen bakiye siparişlerde yaklaşık 3 milyar dolar paya sahip olan bu projenin, kalan bileşenlerin siparişlerinin de kademeli olarak gerçekleşmesi beklentisiyle kayda değer revizyona gittik” denildi.

MİLLİ PROJELER

Savunma temasının 2026 yılında güçlü kalmaya devam edeceğine de dikkat çekilirken, “Aselsan; KAAN savaş uçağı, ANKA/Akıncı/Kızılelma İHA/SİHA aileleri ile MİLGEM savaş gemileri gibi milli platformlar için kilit bir sistem sağlayıcısıdır. Söz konusu entegrasyon, yüksek marjlı radarlar, elektronik harp ve elektro-optik sistemlerin yeni pazarlara girmesini sağlamaktadır” görüşleri aktarıldı.

İHRACAT BAŞARISI

Aselsan’ın yüksek teknolojili ihracat potansiyeline de vurgu yapılırken, bu kapsamda geçen yıl üçüncü çeyrek itibarıyla uluslararası yeni iş alımlarının yıllık bazda %171 artarak 1,4 milyar dolar seviyesine ulaşması ve son çeyrekte de Polonya ile 410 milyon dolar tutarındaki sözleşme hatırlatıldı. Bu sözleşme, şirketin bugüne kadar tek seferde imzaladığı en büyük ihracat anlaşması olmuştu.

Önemli Uyarı: Bu içerik, borsada gerçekleşen fiyat hareketleri ve aracı kurumlar tarafından yayımlanan raporlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde kesinlikle değildir.

