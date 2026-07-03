İhlas Haber Ajansı
İhracatlık kirazda hasat başladı! Üreticiler fiyattan şikayetçi
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde ihracatlık kiraz hasadı başladı. Maliyetlerin arttığını belirten üreticiler, açıklanan fiyattan şikayetçi.
Özetle Dinleİhracatlık kirazda hasat başladı! Üreticiler fiyat...
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Ekonomi az önce
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 60 TL olarak açıklanan ihracatlık kiraz alım fiyatları üreticiler tarafından düşük bulundu.
- Sultandağı ilçesi dünyaca ünlü kirazıyla biliniyor.
- İhracatlık kiraz alım fiyatı 60 TL olarak açıklandı.
- Üreticiler açıklanan fiyattan memnun değil.
- Maliyetlerin yükseldiği belirtiliyor.
- Kırca köyünde hasat çalışmaları devam ediyor.
- Üretici Didem Taşçı, beklentilerinin altında bir fiyatla karşılaştıklarını ifade etti.
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Afyonkarahisar’ın dünyaca ünlü kirazının yetiştiği Sultandağı ilçesinde ihracatlık kiraz alım fiyatlarının 60 TL olarak açıklanmasının ardından hasat dönemi başladı.
ÜRETİCİLER FİYATTAN DERTLİ
Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyündeki kiraz bahçelerinde hasat mesaisi devam ederken, kiraz üreticileri fiyatın düşüklüğünden dert yanıyor.
MALİYETLER YÜKSELDİ
Kırca köyündeki bahçesinde hasat çalışmalarını sürdüren üreticilerden Didem Taşçı, yaklaşık 2 ton ürün almayı hedefledikleri kiraz bahçelerinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti. Taşçı, maliyetlerin yükseldiğini fiyatın ise beklentilerinin altında kaldığını söyledi. Didem Taşçı, tüm üreticilere kolaylıklar diledi.
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