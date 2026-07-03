Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, sol bek Nathaniel Brown'ı kadrosuna kattı. Eintracht Frankfurt, Ocak 2024'te Nürnberg'ten 5,5 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncudan 55 milyon euro kazandı.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamaya göre; Bavyera ekibi, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Almanya Milli Takımı oyuncusu Nathaniel Brown'ı 55 milyon euro bonservis karşılığında transfer etti.

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Bundesliga'da son 2 sezonun şampiyonu Bayern Münih, bonservisine 2 yıl önce 5,5 milyon euro ödenen 23 yaşındaki dol bek ile 30 Haziran 2031 tarihine kadar kadar sözleşme imzaladı.

Nathaniel Brown

FRANKFURT KARİYERİ

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Nathaniel Brown, Eintracht Frankfurt kariyerinde 75 maçta 7 gol kaydederken; geçtiğimiz sezon 42 maçta 4 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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