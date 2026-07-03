Anadolu Ajansı
Daha 23'ünde transferine servet ödendi: 2 yılda tam 10 kat kazandırdı!
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, sol bek Nathaniel Brown'ı kadrosuna kattı. Eintracht Frankfurt, Ocak 2024'te Nürnberg'ten 5,5 milyon euroya transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncudan 55 milyon euro kazandı.
Özetle DinleDaha 23'ünde transferine servet ödendi: 2 yılda ta...
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Spor az önce
Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'tan Nathaniel Brown'ı 55 milyon euro bonservisle transfer etti.
- Alman devi Bayern Münih, Nathaniel Brown ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzalandı.
- 23 yaşındaki sol bekin, 2 yıl önceki bonservis bedeli 5,5 milyon euro olması dikkat çekti.
- Nathaniel Brown, Eintracht Frankfurt kariyerinde 75 maçta 7 gol attı. Geçtiğimiz sezon 42 maçta 4 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
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Bayern Münih'ten yapılan açıklamaya göre; Bavyera ekibi, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Almanya Milli Takımı oyuncusu Nathaniel Brown'ı 55 milyon euro bonservis karşılığında transfer etti.
İKİ YILDA 10 KAT DEĞERLENDİ
Bundesliga'da son 2 sezonun şampiyonu Bayern Münih, bonservisine 2 yıl önce 5,5 milyon euro ödenen 23 yaşındaki dol bek ile 30 Haziran 2031 tarihine kadar kadar sözleşme imzaladı.
FRANKFURT KARİYERİ
Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Nathaniel Brown, Eintracht Frankfurt kariyerinde 75 maçta 7 gol kaydederken; geçtiğimiz sezon 42 maçta 4 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.
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