Emekli ikramiyelerine artış bekleyen binlerce vatandaşın gözü Kabine'den çıkacak kararda... Kritik toplantının ana gündeminde Orta Doğu’da artan gerilim, Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiği ve iç politikaya ilişkin önemli başlıklar yer alacak. Emekli ikramiyesinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, emekli ikramiyeleri artacak mı, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda iç güvenlik, dış politika ve ekonomi başlıklarının ele alınması bekleniyor. Ramazan Bayramı'na çok kısa bir süre kalması nedeniyle emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin de gündeme gelmesi öngörülüyor.

2018 seçimleri öncesi aldığı kararla, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bin lira ikramiye verilmesi kararlaştırılmış ve bu uygulama sonraki yıllarda da devam etmişti.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR Ramazan Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesi konusu da Kabine toplantısının önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Bayram öncesinde emeklilere yapılacak ödeme tutarında bir artış olup olmayacağı merak edilirken, ödeme tarihi de merak edilen bir başka konu olarak öne çıkıyor.



EMEKLİ İKRAMİYELERİ ARTACAK MI? Emeklilere ödenen bayram ikramiyesine ilişkin farklı değerlendirmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Daha önce ikramiyenin yüzde 25 artırılarak 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılabileceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bütçeden SGK’ya bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı için 4’er bin lira ikramiye ödenmesi amacıyla kaynak ayrıldığını ifade etti.



Böylece emekli ikramiyelerine zam yapılmayacağı belirtildi. Ancak Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, köşe yazısında dikkat çeken bir iddia da bulundu. Karakaş, her an bir önerge ile ikramiyelere zam yapılabileceğini belirtti.

Bayram öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyelerin ödeme tarihleri ve olası artış oranı ise yapılacak resmi açıklamalarla kesinlik kazanacak.

