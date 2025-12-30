İş Vapur, bankanın ilk yıllarında kuruluş yıl dönümlerinin kutlandığı Şirket-i Hayriye filosundaki 66 numaralı Boğaziçi vapurundan esinlenilerek 8,5 milyon avroya sıfırdan inşa edildi.

Önder Çelik / İSTANBUL - Türkiye İş Bankasının yüzen şubesi İş Vapur, Galataport’ta hizmete başladı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, dijital bankacılığın payı yüzde 100’e yaklaşırken şubeleri kapatmak yerine onlara yeni anlamlar kattıklarını söyledi.

Türkiye’nin 50 ovasında kpanmaya yüz tutan 50 geleneksel işlem şubesini ‘Tarım İhtisas Şubesi’ne dönüştürdüklerini belirten Aran, bu stratejik dönüşüm sayesinde üç yıl içinde tarım alanında en çok tavsiye edilen banka konumuna geldiklerini vurguladı. Banka, tarımın yanı sıra Antalya’da turizm, Ankara’da OSB ve büyükşehirlerde girişimcilik şubeleri açıyor. Bu vizyonun son halkası olan ‘İş Vapur’ da bankacılık işlemleri dışında kitaptan kahveye, etkinlikten çalışma alanına kadar haftanın yedi günü İstanbullulara hizmet sunacak. Bu projenin köklerinin 1926’da dünyayı dolaşan ‘Karadeniz vapurundaki ilk İş Bankası şubesine dayandığını hatırlatan Hakan Aran, cumhuriyetin vizyonunu 100 yıl sonra yeniden canlandırdıklarını kaydetti.

Aran, “Galataport’tan Sarıyer’e, Beykoz’dan Bostancı’ya, Tuzla’ya kadar İstanbul’un birçok kıyısından İstanbullulara denizden ulaşıp bankacılık hizmetlerinin aksamamasını sağlayacağımız İş Vapur, aynı zamanda olası depremde revir ve yatakhane olarak da kullanılabilecek, 300 kişiye kadar barınma imkânı sağlayacak” dedi. İş Vapur, klasik bankacılık anlayışının dışına çıkarak yılın 365 günü sabah 11.00’den akşam 20.00’ye kadar herkese açık olacak. Vapurda yer alan 320 kişilik etkinlik alanı, kültürel organizasyonlara da ev sahipliği yapacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası